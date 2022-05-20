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考生哭哭！明會考高雄176名確診生無法到場應試

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
高雄市校園確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供
高雄市校園確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供

疫情持續升溫，高雄今天新增確診7440例，明起高中以下暫停實體課程一周，疫苗施打將延至5月30日後開始施打，另國中教育會考，高雄176名確診生無法應試，另備有第二類備用試場供居隔自主防疫生使用；此外，市府教育局重申「畢業典禮以線上舉辦為原則」，無論採線上或實體辦理，應減少人員，避免邀請民代到場，表達祝賀即可。

高雄市政府教育局長謝文斌指出，高中職、國中、國小及幼兒園快篩陽性確診人數919人，比昨天減少21人，基本上人數差不多，暫停實體課程人數總計為1萬1966人也與昨天相近，疫情狀況大致持平。

謝文斌說，明天（5月21日）起，暫停實體課程一周，這段期間相關疫苗施打，需特別跟家長說明，會延後至5月30日後才開始施打，這部分會跟衛生單位安排，到校妥善施打的時間。

明天開始國中教育會考，市府統計，高雄確診不得應試有176名國三同學，不得進入考場，另361人居隔自主防疫國三生，謝文斌說，按照規定可安排進入考試，也備有空間較大的第二類備用試場。

除暫停實體課，高雄市各級學校畢業典禮辦理原則，謝文斌重申，「畢業典禮以線上舉辦為原則」，各校如有特殊狀況，如有嚴格防疫安排，經由學校專責小組，採行必要防疫措施，還是可以實體舉行，但原則上仍希望以線上為主。

謝還說，線上辦理也有現場參與人員，也請各校精簡人員，不要太多不必要的人員在場增加染疫風險，同時感謝市議會議長曾麗燕關心此事，請各校避免邀請議員、里長等民代等到場，只需表達祝賀即可。

高雄市確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供
高雄市確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供

國中教育會考 畢業典禮 疫情

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