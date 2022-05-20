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台首大突宣布停辦 學生今天組自救會抗議要求原校畢業
台灣首府大學日前突然宣布停辦，許多師生錯愕；學生組成自救會下午宣布24日上午在校門口集結，舉抗議布條進校園「捍衛學生的權益，要求學校正視學生的訴求，堅持原校畢業，不接受任何轉校」。
自救會學生表示，台首大有大學部、研究所及進修部，人文、餐飲兩學院五個學系、兩研究所，學生811名，當中許多弱勢家庭者，須背負沉重家庭生計及高額助學貸款；學校不能「說關就關」，兩星期以前說是在討論「停招」，沒想到才過兩星期竟然要「全面停辦」。
自救會表示，這對海外來求學的外籍生更是一場揮之不去的夢魘，一旦失去學籍，將即刻面臨遣返回國的命運，還有正在申請實習的同學，原本握在手中的合法合約，一夕之間變成一張廢紙，學生只能概括承受，這不是辦教育者該有的態度。
自救會表示，學校出爾反爾的態度，讓學生無法了解事情的前後狀況，完全臨時的通知讓學生措手不及，校長張淑中更以一句「無能為力」為由，罔顧811名學生的權益，要求全數轉校，校方卻提不出任何安置轉介的配套措施，讓人錯愕不已。
自救會聲明「為了捍衛學生受教權，堅持原校上課、原校畢業」，24日上午在校門口集結，將向校長遞交陳情書，並在新增大樓靜坐抗議，簽名聯署，堅持原校畢業，不接受任何轉校。
台首大學原本宣布大學部停辦、研究所續辦，不料17日突然公告將全面退場，881名學生勢必被迫轉學；雖校方表示招生「審視現有處境，不得不的決定」。全國私校工會痛批該校未納入教育部的專案輔導學校，仍具辦學能力，「辦學不是開餐廳，不能說關就關」。
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