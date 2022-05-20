特教生缺資源線上學習困難 家長團體支持不全國停課

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，多個縣市陸續宣布停課一周，全國家長教育志工聯盟今天表示，支持教育部不強制停止實體課程的規定，主因在於線上課程成效仍較實體課程差，特教學生學習上更困難，許多家長則須請假陪伴影響到收入來源。

新冠肺炎本土病例累計已突破100萬，教育部亦授權各縣市規畫停課。全國家長教育志工聯盟今天則指出，仍支持部分教育部停課規定，尤其不強制停止實體課程，在於從去年各校執行遠距教學期間曾觀察到，學習成效仍比實體課程差，特教學生學習上則更為困難。

全國家長教育志工聯盟秘書長林富源指出，特教學生如盲生需要點字等輔助器材，又或者如學習障礙等學生也需要專業老師個別陪伴、陪讀，各縣市宣布臨時停課，恐導致資源無法即時到位，家長即便能從旁協助也不一定能完全替代特教師，都會導致特教生線上學習困難。

林富源說，各縣市停課須留意資源分配、部分學生學習落後等問題，尤其新課綱特別注重在校成績，停課後期末考在即，學習落後恐影響評量表現。

再者，全國家長教育志工聯盟也指出，因應學校停課，不少家長必須請假陪伴，也在在造成薪水族的生計困難，是經濟優勢家庭必須體諒、政府必須關注的問題。

明天國中教育會考將登場，估計近20萬考生上場應試。全國家長教育志工聯盟呼籲，教育部和各地考場一定要增加防疫規定，防止會考後大量學生確診，除了針對不同狀況的考生分類分流應試外，應重新規範休息時間以及中午用餐區域，避免學生染疫。