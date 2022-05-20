影／中市幼兒園正常上課 綠轟：教育局三天三政策
台中市府昨宣布高中以下23日起遠距教學一周，幼兒園、補習班正常上課，停課標準兩極，引起家長不滿。綠營議員今在議會教育文化委員會中砲轟，三天三政策，市府是看留言輿論決定？藍營議員關注弱勢生遠距教學，供餐是否正常。教育局長楊振昇說，停課決策是與教育相關單位研商後決定，弱勢生提供餐券、現金，校方正常供餐，配套措施完善。
今天上午，台中市議會召開教育文化委員會，會後國民黨市議員李中提問，市府宣布高中以下學生遠距教學一周，弱勢生在家中餐有無著落？若家長無法照顧，學生到校有無營養午餐？
楊振昇說明，弱勢生假日的安心餐券已發放完畢，下周五天的餐費會由校方以現金方式，每天65元提供給弱勢生，若學生選擇到校，也會提供營養午餐，絕對不會讓孩童餓肚子。
民進黨市議員江肇國、賴佳微、王立任指出，市府三天三政策，前天說高中以下遠距教學審慎評估中，昨天下午宣布遠距教學，但幼兒園與補習班卻上課，痛批盧市長是看臉書網友留言作決策，今天幼兒園家長罵翻，「難道今天下午要宣布幼兒園停課嗎？」
楊振昇說明，考量幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，而補習班不像高中、國中小有共同課程或完備遠距教學系統，所以不在遠距教學的範疇。且停課決策是與校長、家長與教師團體研商後決定，並非朝令夕改。
主席、陳廷秀陳廷秀則認為，「家長的決定比市長的決定更重要」，補習班與幼兒園不屬於線上教學範疇，也非國民義務教育，而體制內的學校需由教育局決定，因此有不同政策推動，決策者必須承擔各界聲量。
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