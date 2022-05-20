影／中市幼兒園正常上課 綠轟：教育局三天三政策

台中市府昨宣布高中以下23日起遠距教學一周，幼兒園、補習班正常上課，停課標準兩極，引起家長不滿。綠營議員今在議會教育文化委員會中砲轟，三天三政策，市府是看留言輿論決定？藍營議員關注弱勢生遠距教學，供餐是否正常。教育局長楊振昇說，停課決策是與教育相關單位研商後決定，弱勢生提供餐券、現金，校方正常供餐，配套措施完善。

今天上午，台中市議會召開教育文化委員會，會後國民黨市議員李中提問，市府宣布高中以下學生遠距教學一周，弱勢生在家中餐有無著落？若家長無法照顧，學生到校有無營養午餐？

楊振昇說明，弱勢生假日的安心餐券已發放完畢，下周五天的餐費會由校方以現金方式，每天65元提供給弱勢生，若學生選擇到校，也會提供營養午餐，絕對不會讓孩童餓肚子。

民進黨市議員江肇國、賴佳微、王立任指出，市府三天三政策，前天說高中以下遠距教學審慎評估中，昨天下午宣布遠距教學，但幼兒園與補習班卻上課，痛批盧市長是看臉書網友留言作決策，今天幼兒園家長罵翻，「難道今天下午要宣布幼兒園停課嗎？」

楊振昇說明，考量幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，而補習班不像高中、國中小有共同課程或完備遠距教學系統，所以不在遠距教學的範疇。且停課決策是與校長、家長與教師團體研商後決定，並非朝令夕改。