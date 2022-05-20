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雲林遠距教學可借設備 山區小學：我們缺的是訊號

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉桂林地處山區，有眾山環繞美景，但訊號比較不好。記者黃于凡／翻攝
雲林縣古坑鄉桂林地處山區，有眾山環繞美景，但訊號比較不好。記者黃于凡／翻攝

雲林縣長張麗善昨晚在臉書公告下周開始改採線上教學，高中以下學校及幼兒園暫停實體課程，但雲林縣幅員廣闊包山包海，有山區小學表示，實施遠距教學有困難，雖設備都已到位，到山上真正缺乏的是訊號。

張縣長表示，下周一至周日，雲林縣所轄高中以下公私立學校及幼兒園，全面暫停實體課程，改採線上遠距教學，學生線上學習所需軟硬體設備若有不足，可向學校借用。而5月30日是否繼續暫停實體課程，會視疫情發展再進行滾動式調整。

桂林國小校長張文智說，學生欠缺的不是設備，是訊號，古坑鄉桂林位於山區，有些學生家中訊號不好，在嘗試後就發現無法遠距視訊教學，若禁止學生到校會影響學生受教權，仍會開放學生到校，雖地廣人稀，染疫風險低，也會用最高標準做好防疫。

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