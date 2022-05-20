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南投縣高中以下學校停課一周 國三也提早23日起停課
全台疫情嚴峻，南投縣長林明溱昨天宣布國三生25日改線上教學後，今天再度宣布全縣高中以下23日起停課一周，改為線上教學，國三生也提前23日起停課。家長如有困難，學校可協助安置學生，並提供到校學生午餐，讓家長安心工作。
國內單日確診人數破9萬，讓縣市政府加嚴防疫，南投縣原本只宣布國三生會考後，從25日起改為線上教學到各校畢業典禮，但其他縣市陸續宣布高中以下學校停課，南投縣也有許多家長要求比照辦理，讓學生避開疫情高峰，縣府緊急討論後，也決定跟進停課。
縣長林明溱說，因為疫情指揮中心評估疫情高峰在月底，因此南投縣高中以下各級學校學生（含國小附設幼兒園），自23日至27日暫停實體課程，改採線上教學一周，私立幼兒園在加強防疫措施下，可彈性自行決定是否比照辦理，另外，國三學生停課時間也從25日提早到23日開始。
教育處表示，有鑑於校園疫情日益嚴峻，全國預期將有另一波高峰，停課可減少人員流動，減少校園染疫風險，確保校園師生身心健康，且各校已規劃好線上教學配套措施，不會影響學生學習。
如家長在線上教學期間確有在家照顧困難，學校可協助照顧安置，並提供到校學生午餐，讓家長能安心工作，如學校配合疫苗施打作業，也可在做好防疫措施下返校辦理，也請各校評量採彈性多元方式處理，期兼顧學生受教權及校園防疫安全。
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