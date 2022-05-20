彰化縣23日起停課改遠距教學一周　家長反應兩極化

彰化縣政府今天徵詢全縣213所國中小校長意見，決定縣立學校（含高中）5月23日至5月29日暫停實體課程，採遠距線上教學，國三和縣立高三學生從5月23日到畢業典禮都線上教學，直到畢業典禮。消息一出，家長反應兩極化，家有考生的家長叫苦不迭。

教育處長王智弘說，今天上午駐區督學分別徵詢彰化縣八大生活區的國中小校長意見，校長在教學現場，最清楚校園動態，教育處蒐整作出下周一（5月23日）起暫停到校上課一周的共識，國立高中職屬於教育部管轄，不在縣政府這次決策範圍，請國立高中職家長注意子女就讀學校的最新動態。

教育處公布最新措施，縣立高中、國中、國小的學生自5月23日至29日暫停到校上課，改為遠距教學，縣立學校的國三和高三學生5月23日到畢業典禮前都採線上教學，學校教職員正常上班上課，如因疫情居家隔離者或自主防疫者都依照中央規定辦理。

如果縣立學校與幼兒園暫停實體課程期間，學生家庭基本照顧確有困難者，可回原班級上課，學校照常提供午餐和基本照顧服務，學生若要返校拿取私人物品，教師安排回流到校取物；停課期間，若遇到已排定的校園預防接種日程，學生仍依照日程時間到校接種，若因故無法到校接種，可自行與合約醫療院所預約日期前往接種。

私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班的停課後補課或退費，得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定，但需與家長溝通。

彰化縣教師工會表示，去年全體教師已有遠距教學的經驗，今年本土COVID-19疫情升溫，對暫停實體課程改採線上教學已有心理準備，應該沒問題。

家長反應不一，家有國三和高三考生的雙薪家長「頭殼抱著燒」，有家長抱怨要協調請假在家照顧考生直到期末，有子女就讀國小的家長頭痛未來一周安排輪流接送；一名林姓家長說，雖然去年有過相同經驗，但實在不想再來一次。但也有家長認為疫情嚴峻，暫時到校群聚上課是正確決定。