雲林停課政策急轉彎 張麗善說明最新規畫

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣昨晚停課政策大轉彎，今質詢時承諾在今天學校放學前，完成停課配套圖卡說明。圖／本報資料照
雲林縣昨晚停課政策大轉彎，今質詢時承諾在今天學校放學前，完成停課配套圖卡說明。圖／本報資料照

雲林縣昨晚政策急轉彎，宣布下周停課遠距教學，議員江文登今質詢指出，縣府昨晚臨時宣布停課消息，又沒有提出配套措施，讓許多家長不知所措，縣長張麗善回應，雲林高中以下及幼兒園將於下周開始遠距教學，若無法照顧也通融可到校，在今天學校放學前，會公布配套措施圖表。

張麗善說明，下周雲林縣所有高中職以下學校及幼兒園停止實體課程，改採線上教學，若有設備需求可向學校借用，也開放雙薪或有需求的家庭向學校申請讓小孩到校，由學校照顧並提供午餐。

張麗善表示，下周停課配套措施與之前相同，以小孩受教權為優先考量，若家長無法照顧可申請讓小孩到校，但會用圖卡更清楚的說明，教育處、新聞處已開始著手進行，在今天下課之前會公布圖表，讓家長知道如何因應。

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