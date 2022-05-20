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嘉市停課1周 5/23起國中小幼兒園改遠距教學

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市下周一起國中小幼兒園停課一周，採遠距教學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市下周一起國中小幼兒園停課一周，採遠距教學。圖／嘉義市政府提供

嘉義市至今確診數仍低，是為全國優等生，但全國疫情延燒，確診數逼近10萬情況之下，全國各縣市中小學以下，本周開始有暫停實體課程的決定。

教育處長林立生表示，由於教育部顧及各縣市疫情不同，依據中央流行疫情指揮中心決定，未有全國統一暫停實體課程規定，嘉義市也顧及學生受教權及教學正常化的親師需求，在疫情得到控制的情形下，仍以維持現況，審慎以班為單位的疫情停課處理。

教育處表示，據中央疫情指揮中心的說法，確診高峰尚未到，嘉義市又是全國人口密度第二高城市，為了孩子健康考量，即便早已做好線上的指引與反覆的演練，仍謹慎應對！近日行政端遇到班級反覆停止實體課程的情況，因此，必須以維持最大教學正常化的方向，順應民意，停止一周的實體課程，做為降低疫情延燒的暫停實體課程決定。

林立生表示，防疫備戰停止實體改線上，嘉義市相關作為如下：

⚫家長若有照顧上之需求，學校、幼兒園需提供學生到校協助。

⚫授權國小各校防疫長可調整畢業考和施打疫苗日期。

⚫居家遠距上課期間，學生上課如有設備需求，可向學校申請借用平板。

⚫居家遠距教學期間，師生如有呼吸道症狀，應立即就醫。

⚫非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但也必需考量家長需求，提供學童到校協助。

⚫補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學之需求，務必做好相關防疫工作，讓家長安心。

⚫倘有停課，補習班、課照中心及公私立幼兒園應依據定型化契約或收退費辦法，與家長溝通好後續補課及退費事宜。

市長黃敏惠希望，暫停實體課程改遠距教學，必須做到完善準備，教學效果不能打折，並審慎注意疫情發展，滾動修正各項準備，依據確診數據變化，做好各項學習部署，相信會對未來疫情影響教育的情形，更有掌握，讓人民更安心。

新冠肺炎 COVID-19

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