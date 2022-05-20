基隆宣布高中以下遠距教學1周 國小與幼兒園仍可到校

基隆市長林右昌今天宣布，市屬高中以下學校自5月23日起至27日原則採遠距教學上課。國小與幼兒園之家長若因工作上需要仍可讓學生到校，學校仍應提供學生到校之實體教育服務，弱勢學生的營養午餐則改為定額補助。

基隆市不強制學校都改成遠距教學，採行實體與線上融合的「混成教學」上課方式，教師會理事長顧翠琴昨說，肯定「混成教學」實施的成效，可是「我們太累了，需要喘息」。

顧翠琴說，指這3周來，染疫的教師學生人數快速增多，各校處理與疫情相關的行政，工作份量增大，校內人力無法負荷，全校所有教職員工累到不行，她每天看到各校伙伴傳來的訊息，心情非常沉重。

顧翠琴希望能做決定的長官看看全市各校目前的狀況，讓大家可以單純面對一種教學方式，減少通勤接觸，度過這段高峰期。

基隆市教師職業工會發言人李啟嘉也表示，學生頻繁居家隔離，經常發生學生隔離結束返校，2、3日後又須隔離。在校園實體上課、居家線上學習中反覆改變學習環境，難以安穩，教室增加相互傳染的風險。

李啟嘉指出，基層教師面對隨時出現的確診個案，來往家中與校園，一方面增加了師生、眷屬交叉染疫的風險。更由於教師確診，使得整體課務的安排、調度出現超過負荷，採取分科教學的中學校園，經常出現同科教師全面確診或隔離，國文教師需要代理數學課情形，使得學習效果大打折扣，建議全市停課2周。

市議員張淵翔也建議，希望市長與教育局調整政策，實施單純一種的教學方式，全市停課2周。