基隆宣布高中以下遠距教學1周 國小與幼兒園仍可到校

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌宣布高中以下遠距教學1周 國小與幼兒園仍到校。圖／基隆市政府提供
林右昌宣布高中以下遠距教學1周 國小與幼兒園仍到校。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天宣布，市屬高中以下學校自5月23日起至27日原則採遠距教學上課。國小與幼兒園之家長若因工作上需要仍可讓學生到校，學校仍應提供學生到校之實體教育服務，弱勢學生的營養午餐則改為定額補助。

基隆市不強制學校都改成遠距教學，採行實體與線上融合的「混成教學」上課方式，教師會理事長顧翠琴昨說，肯定「混成教學」實施的成效，可是「我們太累了，需要喘息」。

顧翠琴說，指這3周來，染疫的教師學生人數快速增多，各校處理與疫情相關的行政，工作份量增大，校內人力無法負荷，全校所有教職員工累到不行，她每天看到各校伙伴傳來的訊息，心情非常沉重。

顧翠琴希望能做決定的長官看看全市各校目前的狀況，讓大家可以單純面對一種教學方式，減少通勤接觸，度過這段高峰期。

基隆市教師職業工會發言人李啟嘉也表示，學生頻繁居家隔離，經常發生學生隔離結束返校，2、3日後又須隔離。在校園實體上課、居家線上學習中反覆改變學習環境，難以安穩，教室增加相互傳染的風險。

李啟嘉指出，基層教師面對隨時出現的確診個案，來往家中與校園，一方面增加了師生、眷屬交叉染疫的風險。更由於教師確診，使得整體課務的安排、調度出現超過負荷，採取分科教學的中學校園，經常出現同科教師全面確診或隔離，國文教師需要代理數學課情形，使得學習效果大打折扣，建議全市停課2周。

市議員張淵翔也建議，希望市長與教育局調整政策，實施單純一種的教學方式，全市停課2周。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台中幼兒園補習班未停課 市府：托育為主無法遠距

中市遠端教學圖卡兩版本？市府說話了

改遠距教學晚上可熄燈了 老師：鬆口氣感覺真好

台南晚間急轉擴大公幼停課 家長湧入黃偉哲臉書刷感謝

相關新聞

獨／不到半小時就轉彎 國教署允國立高中免報備可停課

本報今天上午獨家報導，學校因防疫出現「一縣二制」情況。據了解出現「髮夾彎」轉圜，一名國教署官員稍早旋即在國立高中校長群組...

停課標準滾動式調整 家長霧煞煞？「停課」討論度狂增近24%

疫情在全台持續延燒，高中職以下是否停課也成了近來討論的議題之一。台北市宣布自5月23日起進行遠距教學，新北市表示暫不跟進，而是授權各校自行決定實體、線上或分流教學。有部分家長抗議此舉罔顧學童生命安全，但也有家長表示肯定，正常上課讓雙薪家庭不用蠟燭兩頭燒。

花蓮跟進停課一周 高中以下23日起改採線上教學

疫情嚴峻，花蓮縣府今天上午開會討論後，決定跟進，高中以下學校及幼兒園，23日至27日全面暫停實體課程，改採線上教學，今天也會發給學生一劑快篩，30日須快篩陰才能返校，原定5月26日起為學童施打兒童BNT疫苗也延期辦理。

特教生缺資源線上學習困難 家長團體支持不全國停課

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，多個縣市陸續宣布停課一周，全國家長教育志工聯盟今天表示，支持教育部不強制停止實體課程的規定，主...

影／中市幼兒園正常上課 綠轟：教育局三天三政策

台中市府昨宣布高中以下23日起遠距教學一周，幼兒園、補習班正常上課，停課標準兩極，引起家長不滿。綠營議員今在議會教育文化...

南投縣高中以下學校停課一周 國三也提早23日起停課

全台疫情嚴峻，南投縣長林明溱昨天宣布國三生25日改線上教學後，今天再度宣布全縣高中以下23日起停課一周，改為線上教學，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。