跟進停課一周 彰化縣府宣布下周高中以下採線上教學

國內新冠肺炎疫情確診數將進入高峰，已有多個縣市陸續宣布停課一周，彰化縣直到昨天為止仍未改變作法，教育處今天再與各校廣泛徵詢校長們意見後，決定彰化縣高中以下學校從5月23日到5月29日暫停實體課程，採遠距線上教學。

縣府宣布，國中3年級及縣屬高中3年級學生自5月23日到畢業典禮前不到校，採線上教學，私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定，但須與家長溝通後續補課、退費事宜。

針對是否停實體課，彰化縣長王惠美今早受訪時還未鬆口，她表示，會讓家長放心，也讓孩子受教權不受影響，考量到弱勢家庭孩子們，會雙軌進行，下午防疫記者會將詳細說明。

縣府指出，在國中會考前的最後衝刺，雙軌混合制是由國中小校長會議所凝聚的共識，考量點是讓家長們決定自己的小孩是否到校上課，防疫假不列入差勤紀錄。但因應國中會考後的上課事宜，縣府教育處再次徵詢各校意見，再規劃新各學校授課方式。

針對全校調整為線上教學的配套措施，縣府說，學校教職員正常上班上課，教職員如因疫情居家隔離者或自主防疫者依照中央規定辦理。各级學校及幼兒園全校暫停實體課程期間，學生家庭照顧確有困難者，學校提供基本照顧服務(含午餐)，有基本照顧需求學生原則回原班級上課。

學校也須因應學生需求得分流到校取回私人物品，停課期間，若遇到已排定的校園預防接種日程，仍請學童依照日程時間到校接種，若學童因故無法到校接種，也可自行與合約醫療院所預約，前往接種。