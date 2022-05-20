獨／停課一縣兩制 生批國教署當老大 沒提申請不准停

校園疫情延燒，教育部授權地方政府「因地制宜」決定是否停課，部長潘文忠更在立法院表態「授權校長」，昨天全台從北到南陸續有縣市宣布下周實體停課一周，沒想到卻因縣市立、國立扞格，導致轄內「一縣二制」，還有國立學校下午請學生打包個人物品，晚上卻又通知學生，「因國教署來電尚未同意可配合實施」，也讓師生傻眼，更有學生怒酸國教署是老大心態，導致地方政策只具「參考」價值。

全國昨天又新增8500多名學生確診，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣及屏東縣昨都宣布，高中以下學校下周一起暫停實體課程1周，改採遠距教學，嘉縣府昨晚間也宣布跟進。雲林縣昨先後公布中小學暫不跟進停課，消息一出引起不少家長反彈，縣長張麗善也在深夜表態跟進停課一周。

不過高中有國立、縣市立之分，前者主管機關為教育部國教署，後者則為地方縣市教育局處，就傳出有國立學校已經在地方政府規畫下，「得準用」地方停課規定，卻被國教署打電話駁回，因此下周仍得維持實體課。

據本報掌握，昨天陸續有地方政府表態停課，但轄內的國私立高中職是否同步，由各校決定，也有部分縣市使用「得準用」的字眼。不過卻有國教署官員傳訊息給國立高中職的校長，訊息指出，若學校有課務運作困難情形，請個別提出申請。

國立宜蘭高中便是一開始跟進地方政府，卻遭國教署駁回的一例。據了解，該校昨天下午已向學生公布下周即將暫停實體課的訊息，宜蘭高中的林姓高三生受訪表示，昨下午第一節課，就有科任老師預告下周即將停課，班導師也在放學前提醒大家把物品帶回家，同學趕緊把畢業紀念冊拿出來給同學簽名，就怕下周沒時間再碰頭。

不過就在昨天晚上，宜蘭高中公告「國教署後來又致電學校尚未同意本校可配合實施，故下周仍維持實體上課」，該訊息也在各班群被轉傳。

林姓學生表示，自己很怕確診，更怕染疫後的後遺症，尤其今年7月即將面對分科測驗，現階段正是最後衝刺期，確診恐怕會影響自己的讀書效率，因此他支持學校施行遠距教學，且班上也有部分學生早就開始請防疫假，無奈國教署卻拒絕了，就怕校園接下來會發生群聚感染，無法壓下傳染速率，這項決策不僅老師錯愕，學生也傻眼。

另名宜蘭高中高一學生受訪表示，近來校園疫情已在蔓延，部分班級也發生集體感染、停課多次，昨天下午1點多的時候得知下星期要線上上課，晚上六點的時候學校老師卻臨時在班級群組告訴我們國教署不同意，但許多同學都已經打包書籍回家，這樣的情況太過緊急。

該名高一學生也說，訊息緊急已造成學生困擾，尤其是那些必須每天從遠地通勤上學的同學，他們昨天已經搬運許多重物回家。地方政府與國教署的聯繫不當，明明都已經下令，但是因為國教署屬於「老大」的部分，才導致地方政策只具有「參考」價值，這樣的情況既不對等也不恰當。

國立宜蘭高中說，因應生活共同圈，縣府昨天公告一出，老師就開始預作準備，校方有向師生說會朝遠距教學去做，國教署還是希望校方報告實際狀況，再評估是否可跟進。經昨天聯繫，國教署深夜通知已呈予署長核准，再請校方後送公文；全校下周一至周五將採遠距教學。

另外，位處新竹縣的國立竹北高中，昨天也未直接跟進新竹縣的規範，反而是昨晚6點發布緊急公告，表示今天中午將會召開防疫應變會議，決定學校下周上課的樣態，並緊急呈報國教署同意，完成程序後會盡快向各位家長、教職員工及同學公告。

全中教秘書長許麗吉表示，先前已接獲多所國立高中職反映想停課卻被國教署刁難，只要學校有意停課，就會被國教署「打電話」關切，校長就知難而退。疫情瞬息萬變，既然國教署都已同意因校制宜，就不該反覆刁難，呼籲國教署應發公文授權各校因校制宜，而非還要一來一往呈報給國教署。

也有國立高中教師質疑，學校一向都是跟著地方政府走，難道颱風來襲停不停課也不能聽地方政府的，而是要聽國教署指示？