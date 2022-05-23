「童心同在·平等對待」兒童權利徵圖比賽，邀您一起實踐不歧視生活！

「微歧視」以各種方式隱藏在社會各個角落，無心的言論卻造成他人的傷害，並加深社會刻板印象。衛生福利部社會及家庭署為宣導兒童權利公約「禁止歧視」原則，特別辦理兒童權利徵圖比賽，邀集國中以下的兒童及少年以「童心同在·平等對待」、「不歧視」為主題繪製畫作，以四格漫畫、主題海報及創意填色為繪畫形式，進行分組競賽，總計收件達3,347件，由繪畫專業工作者、兒童權利公約專家及實務工作擔任評審委員，針對繪畫構圖及作品切題性，選出30名得獎兒少。

參與徵圖比賽之兒童及少年各具巧思，展現對臺灣社會及全球人權意識的多元關懷，評選過程委員們經過反覆的討論與多輪投票，競爭相當激烈。獲選國中組第一名-新竹縣六家中學彭彤雨同學創作《終止童工，人人都有受教權利》畫作，呼籲社會重視兒童平等受教權；國小中高年級組第一名-臺北市復興國小林哲寬同學將《兒童權利公約》比喻成門神，保護兒少生活在平等、尊重、不受歧視的社會；國小低年級及學前組以填色線稿為底，從花園、書中世界，甚至是太空開始發想，勾勒出充滿愛與平等的畫面。

評審委員對於孩子們多樣的構圖、用色、表現出敏銳觀察力及創造力感到相當驚艷，作品傳達多元的人權價值，包括不因種族、身體功能、性別的不同而有差別對待，期盼將平等、友愛、尊重、關懷的正向信念融入在日常生活中。委員們認為這次徵圖比賽不僅看到孩子們對於平等概念的實踐，同時也透過他們純真的視角，讓社會大眾覺察到生活周遭可能存在的歧視問題，進而為保護兒童及少年平等發展的機會盡一己之力。

本次徵圖比賽邀集得獎作品除在臺北市兒童新樂園辦理為期1個月的實體展覽外，更有線上展覽展出，邀請大家一同欣賞作品，並投下心中喜愛的畫作。同時也希望透過本次系列宣導活動，呼籲社會大眾重視兒童權利、共同營造不歧視的生活環境。

「童心同在·平等對待」兒童權利徵圖比賽作品展開箱影片

https://www.facebook.com/watch/?v=781413122766798

兒童權利宣導成果影片

https://www.facebook.com/watch/?v=735684934213799