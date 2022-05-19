高苑科大校長持續與董事會對槓 辦學未來方向仍無共識

高雄高苑科大董事會與校方爭執持續延燒，昨校方發文指控，董事會違背捐資承諾，干預校務、人事；董事會也反控校長學校財務支出浮濫、戀棧職位且拒絕溝通，今校長趙必孝開記者會抨擊董事會，雙方隔空交火，直指董事會執意停辦學校轉型作社福長照機構；董事會則回應，誤會甚深，有心辦學，不會放任學校倒閉。

高苑科大校長趙必孝說，因財務、少子化招生下滑，被教育部監管三年，去年底要董事會捐資1.5億元，但新任董事會不願捐資，並在今年1月12日快速取得15席董事席次，並將1個月捐資期限，協調改成1年內分三期挹注，質疑有政治力介入。

趙必孝說，3月14日第一期捐款為捐資，董事會也多次不當干預校務，校方也也提供證據，教育部卻未對董事會開罰，且4月底董事會再度協議，改以信託基金分3期挹注，專款專用，此舉破壞大學自治與校園財務自主。

高苑科大被加速列專案輔導學校，禁招外生、獨立招生，並於112年董事會要求全校園停招，此外，校方先前寫信向總統陳情，行政院要求教育部答覆，行文卻收到，學校提供錯誤資訊，指校內107學年就被教學品保列管至今，但趙說，僅有108、109兩年就脫開教學品保。

他說，禁招外生、獨立招生是把學校財務來源切斷，4月底至今，對於菲生案件還在調查中，已有4批人員突襲到校教學查核，調查高苑科大有無介入非法勾結人力仲介強迫學生到工廠打工。

趙必孝控訴，新董事會2月26日接手後，3月2日首次董事會即宣布停招五專生，3月11日告訴人事主任全校停招，3月28日董事會決議全校停招轉型長照社服機構，5月11日董事會決議，校方若不配合停招，專輔改善計畫不通過，校方認為董事會已明顯違反私校法25條。

對此，董事會澄清，校方自108年財務就出現問題且遭連續預警，也對政治力介入一說感到困惑，且董事會想透過公發信件澄清誤會，也因校方行政作業不願配合遭拒。對於停招一事，董事會確實在會議中提及停招一事，但站在學校的立場，需透過相關行政會議通過後，才送董事會核准，雖然校方並未及停招。