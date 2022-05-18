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班班有冷氣竟要地方設「竣工銘牌」 教部：感謝廠商

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
各縣市國中小「班班有冷氣」政策已正式上路，教育部國教署卻要求相關電源改善、冷氣設備建置完成的學校必須設置「竣工銘牌」，經費由教育局補助。圖／議員王欣儀提供
各縣市國中小「班班有冷氣」政策已正式上路，教育部國教署卻要求相關電源改善、冷氣設備建置完成的學校必須設置「竣工銘牌」，經費由教育局補助。圖／議員王欣儀提供

國中小班班有冷氣政策正式上路，不過教育部國教署今年4月發函給各地方縣市政府教育局，要求相關電源改善、冷氣設備建置完成的學校必須設置「竣工銘牌」，經費由教育局補助，卻也讓地方跳腳，民代也跟著砲火連連，質疑政府花納稅人的錢到處在學校設置毫無用處的牌子，是為了要宣揚政績？

據了解，國教署日前發函各縣市教育局處，要求銘牌統一尺寸格式及字體樣式，要求須符合長100公分、寬45公分，選擇鋁、不鏽鋼、塑鋁、塑鋼等材質，採UV直噴印刷等規格。不過該要求卻是要由地方自己出錢，質疑聲浪不斷。

立法院教育及文化委員會上周舉辦雙語教育、本土語言教育、班班有冷氣等專題報告，立委林奕華質詢提到，她接獲地方陳情，質疑「班班有冷氣」完工後，各校被要求設置竣工銘牌，並不合理。

教育部長潘文忠當時澄清，製作銘牌感謝的是施作廠商，尤其來協助電力改善和冷氣工程的廠商非常辛苦，甚至把原本應該要2年半才能完成的工程，縮短到1年多完成。

不過這番言論，地方縣市並未埋單。台北市議員王欣儀今天召開記者會表示，北市教育局補助每片竣工銘牌單價為3000元，共計補助64萬5000元，但她認為，督請廠商注意施工品質是最基本的要求，政府卻又再拿納稅人的錢做竣工銘牌，且設置目的還非常奇怪、莫名奇妙，難道是為了宣揚政績？

台北市教育局也說，已在教育部國教署例行性會議多次反映，學校一般修建工程均無設置竣工牌機制，且對於學校教學助益不大；另外，「班班有冷氣」專案工管費隨著工程竣工，已無法支應，建議不設置竣工銘牌，但教育部國教署仍請各縣市籌措經費配合辦理設置。

各地方補助款也不同，如高雄市由教育局工程管理費支應，補助每校2500元設置，但也傳出有教育界人士不滿班班有冷氣要設置「竣工銘牌」的政策，更質疑設置竣工名牌的目的是在替中央政府大內宣，民怨四起。

班班有冷氣 教育局 教育部

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