高苑科大面臨停招危機？校方與董事會互控對方不是
高苑科大月初才爆發新南向產學專班爭議，教育部開鍘，111學年起禁止高苑招收境外學生，今天教職員工再發布新聞稿，指董事會透過人事、財務等手段干預校務，刻意讓學校列入專案輔導，藉董事會決議讓全校停招轉為社福長照機構。對此，董事會駁斥，反控校方不斷造謠汙衊，盼教職員同仁勿受不實謠言影響。
校方認為，校地位於南部科學園區與高雄半導體產業園區形成的S廊帶中間，是北高雄重要人才供應基地，雖受少子化影響，學生減少，仍積極配合政府新南向政策招收國際生，讓學生維持3000人左右，年財務缺口由1.7億減至1.1億，學生及財務缺口有望在三年內逆勢成長。
但校方認為，近半年來，新接手的董事會不願履行承諾捐資，導致學校在今年3月被教育部列為專案輔導學校，將於111學年度禁止招收外籍生，並公開要將學校轉型為社福機構，讓校方與北高廠商合作蒙上陰影。
校方發出聲明指，校方第 11屆董事會未兌現承諾捐資辦學，且其中一名董事親友為某政治人物，透過向教育部施壓，不斷延後捐資期程，讓學校事務泛政治化，為讓學校正常辦學，全校170名職員，曾於3月17日向總統府陳情此事。
另指董事會透過財務、安插人員入校干預校內人事，且未經校內流程，董事會逕自要求減薪、裁減人事、停招等事項，也認為董事會是刻意使學校列入專案輔導，並透過董事會決議讓校方於112學年度全校停招轉型作社福長照機構。
對此，董事會回應，新任董事任職以來，始終期盼校方安排公開場合共同討論辦校未來，皆遭拒絕並將董事會排除在外，導致無法接收教職心聲，任由校方不斷造謠汙衊，也對校長行為感到心痛。
董事會反控，校長對學校財務作支出浮濫，無視師生權益，才會衍生學校受教育部專案輔導，並強調董事會已籌措資金，但在學校未有完善財務運作監理制度及改善計畫前，資金是無法任由校方恣意揮霍。
董事會已在教育部指導下，成立專款專戶，保障教職員權益，盼教職員同仁勿受不實謠言影響。面對爭議，校方預計在明天上午10時，召開記者會對外說明。
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