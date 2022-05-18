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高苑科大資金用罄恐難發薪 教部令28日前捐資否則開罰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部要求高苑科技大學捐資，否則將依規定開罰。圖／擷取自高苑科大臉書粉專
教育部要求高苑科技大學捐資，否則將依規定開罰。圖／擷取自高苑科大臉書粉專

高苑科大教職員工今（5/18）發布新聞稿，指控新董事會不履行捐資承諾，並於兩次董事會上決議將於112學年度、明年起全校停招，欲轉型做社福長照機構。教育部則指出，新董事會上任因第一期捐資未到位先列為專案輔導學校，因此教育部允許董事會以信託專戶方式陸續捐資，要求5月28日第一期需先入帳，否則將依《私校法》開罰。

高苑科大月初才爆發新南向產學專班爭議，今天教職員工再發布新聞稿，稱第11屆董事會今年初未到位，隨即更停止捐資，隨後則向教育部提出希望改以信託帳戶方式挹注資金，但至今未有任何一筆捐資到位。亦稱董事會干預學校正常運作，指控董事會有意使學校列為專輔學校，並於近兩次董事會決議於112學年度停招，欲轉型作社福長照機構。

教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大已連續四個學年虧損，109學年決算後因學校無資金可用故要求董事會捐資，今年三月新董事會上任。由於過去四年已無老本，新董事會上任表明無法一次捐資到位，教育部允許分三期捐資，但第一期資金無到位，因此3月14日時將高苑列為專案輔導學校。

柯今尉談到，董事會改提以信託帳戶挹注資金，教育部予以同意，並於上周發文要求董事會第一期捐資約5000萬，需於5月28日前入帳，否則將依《私校法》第77條開罰董事長，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，得按次處罰至改善為止。且有鑑於校方最快可能下個月就付不出薪水，若董事會未改善，則可依循《私校法》第25條，經徵詢私校諮詢會意見，可向法院聲請停止或解除學校法人職務。

另外，高苑科大除資金疑慮外，月初又爆發新南向產學專班爭議，柯今尉談到，若要解除專輔除了改善財務外，學校還需努力改善教學品質。呼籲董事會信守承諾，於期限內捐資。

至於高苑科大董事會稱決議於112學年度停招，柯今尉說，董事會若要停招終究要回到學校執行程序，不是董事會說了算。如果董事會因與校方對立，執意要將學校辦到停招，同樣可依《私校法》第25條，由教育部向法院聲請停止或解除學校法人職務。

教育部 長照 薪水

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