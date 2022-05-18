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全國最大高職中山工商成立國中部 首屆招2班、80人

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商111學年度將成立國中部，首屆只招2班、80人。圖／中山工商提供
中山工商111學年度將成立國中部，首屆只招2班、80人。圖／中山工商提供

全國最大高職中山工商，111學年度將成立國中部，首屆只招2班、80人，類同「菁英班」。校長林昭億表示，原來成立宗旨是為了讓教職員對子女教育無後顧之憂，全心春風化雨，作育英才，才會成立「超迷你國中部」，但獲准設立國中部的消息一出，許多家長都來探詢。

中山工商位處高雄市大寮區的都市邊陲地帶，未在「蛋黃區」，卻因辦學績效，聲名遠播，近十年來蟬聯全國最大高職學校，學生數一度逾萬人，雖逢少子化衝擊，目前仍有8千多名學生。

林昭億指出，中山工商前身為「中山中學」，成立於民國46年，當時招收高中和初中生，民國57年政府實施九年國民義務教育，國小免試升讀國中，因而停招初中部。

林昭億說，現任董事長陳國清率領行政團隊，將中山工商擘劃為0至100歲的「全人、優質、快樂、適性」綜合型教育學園，並逐一將拼圖框齊。

為營造友善職場環境，落實教職員工福利，學校設有附屬幼兒園，如今成立國中部，是想提供教職員工子女優質學習環境，使其能專心教學，作育英才。

學校教職員平均年齡不高，符合就讀國中資格的子女並不多，仍有名額，歡迎有興趣的民眾向教務處或國中部查詢。

中山工商國中部主任陳育蒼表示，報名資格無學區限制，小六應屆畢業皆可報名，可聯絡07-7827311或上臉書粉絲專頁搜尋中山工商國中部留言，會有專人與家長聯繫。

教師陳咨琳在中山工商服務14年，她說，身在其中，對學校的師資和設備有信心，家裡很重視子女觀念與品行的養成，學校也重視品德教育，決定讓女兒就讀第一屆國中部。

中山工商111學年度將成立國中部，首屆只招2班、80人。圖／中山工商提供
中山工商111學年度將成立國中部，首屆只招2班、80人。圖／中山工商提供

幼兒園 菁英 少子化

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