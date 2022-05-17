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旺宏科學獎即起至5/31開放報名 獎金最高48萬元

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
有「高中諾貝爾獎」之稱的旺宏科學獎即日起開始報名。圖／旺宏基金會提供
有「高中諾貝爾獎」之稱的旺宏科學獎即日起開始報名。圖／旺宏基金會提供

有「高中諾貝爾獎」之稱的旺宏科學獎即日起開始報名，提供近新台幣500萬元的高額獎學金，其中旺宏獎獎學金高達新台幣48萬元，獲獎名額更高達100位，鼓勵對科學專題實作有興趣的同學踴躍報名參加，希望即使在防疫居家學習也能沉浸科研樂趣。

旺宏教育基金會表示，為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，旺宏教育基金會於2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，至今累計已有逾萬支隊伍，超過兩萬名師生曾參與競賽，累積頒發的獎學金更超過新台幣9800萬元。

今年是新課綱大學入學申請第一年，「自主學習計畫」的學習歷程檔案分數佔比高，近九成校系在個人申請皆參採此項目。根據旺宏教育基金會統計，歷屆旺宏科學獎獲獎同學透過實作與參賽的學習歷練，在大學推甄過程中更顯優勢，有近七成獲獎同學皆以特選或推甄方式進入國內頂大就讀。

旺宏基金會表示，今年基金會邀請中央研究院副院長周美吟擔任科學獎召集人，帶領國內超過50位頂尖科學家組成公平公正評審團隊。入圍決賽的同學，可獲得五位科學獎召集委員聯合具名的推薦信函，以及專業的審查建議。

「第二十一屆旺宏科學獎」自即日起至5月31日開放報名，其中旺宏獎獎學金高達新台幣48萬元，獲獎名額更高達100位，希望透過高額獎金吸引優秀學子狂飆科學創意。相關資訊可至旺宏教育基金會(https://www.mxeduc.org.tw)查詢。

諾貝爾獎 課綱

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