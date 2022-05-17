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北市幼教聯甄今起報名 釋出幼教師126名、教保員40名

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市111年公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，將於6月11日舉行初試，7月2日舉行教保員甄選複試、7月3日舉行教師甄選複試。本報資料照片
台北市111年公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，將於6月11日舉行初試，7月2日舉行教保員甄選複試、7月3日舉行教師甄選複試。本報資料照片

台北市111年公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，報名時間自今天上午9時開跑，6月11日舉行初試，7月2日舉行教保員甄選複試、7月3日舉行教師甄選複試。教育局表示，普幼組教師錄取107名、特幼組教師以錄取19名為原則，教保員甄選暫定錄取40名。

教育局表示，普幼組教師錄取107名、特幼組教師以錄取19名為原則，初試錄取名額均以甄選名額之3倍錄取，分別依初試成績高低依序錄取普幼組教師321名、特幼組教師57名參加複試；普幼組及特幼組教師甄選應考人成績經採計英語能力始達初試錄取成績者，採外加名額。

教育局表示，教保員甄選暫定錄取40名，備取若干名，甄選會得視學校或幼兒園出缺情形增額錄取，初試錄取名額由甄選會核定，以初試成績高低依序錄取參加複試。另，台北市111學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選會，將視111學年度公立幼兒園教師及契約進用教保員實際出缺情形，以及此次甄選考試成績增減錄取名額。

教育局表示，公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選初試採網路報名，報名網址為https://kidsteacher.tp.edu.tw，報名時間自5月17日上午9時起至5月20日下午3時30分截止，免經初試之應考人則應於5月17日至5月18日內完成線上報名。

教育局提醒，應考人於登錄系統填寫報名資料、列印繳費單並完成繳費後，始完成初試報名手續。有意願報考者請務必詳閱報名資格；初試報名不辦理書面證件審查，複試報名時，應檢具相關證件上傳至報名網站並接受資格審查，未符資格者，即取消參加複試資格。應考人既經繳費，不得以任何理由要求退費。

教育局表示，甄選初試試題題型皆為選擇題，普幼組教師及教保員考科分為「幼教基本知能」及「幼教專業知能」，成績各佔50％，考生得視需求同時報考(需繳納兩邊報名費)，同時報考者，初試成績將雙邊採計；特幼組教師考科分為「幼教基本知能」及「特教專業知能」成績各佔50％，複試則依報考類別分別應試。詳情至台北市政府教育局網站（https://www.doe.gov.taipei）查閱簡章。

教育局 幼兒園 幼教

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