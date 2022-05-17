工藝教育扎根 藍染教師研習營明開放報名

為落實工藝教育扎根校園，培育工藝人才，國立台灣工藝研究發展中心辦理「工藝共學手作坊－藍染種子教師研習營」，將帶領中小學、高中教師認識藍染工藝及各式染色技法介紹與實作，預計6月中下旬開課，明天起開放報名。

工藝中心主任張仁吉指出，工藝源自於生活，兼具實用與美學，也是文化傳承的媒介，今年為此開辦「工藝共學手作坊－藍染種子教師研習營」，盼將工藝融合教育扎根校園，提供各年齡學子知性、感性的多元體驗學習，深化工藝人才育成。

而「藍染種子教師研習營」以國小、國中及高級中等學校教師為招生對象，課程中將能認識藍草植物、採藍製靛的流程、建藍（傳統缸與快速缸）的方法外，還可學到型糊染、紮染、繪拔染、槌染與生葉染色等多種染色技法。

工藝中心表示，該藍染教師研習營的授課時間為6月18、19、25、26日上午9時至下午5時，共4天28小時，為維持實作教學品質及配合防疫，研習營採「小班制」教學，招生名額共16名，明天（18日）下午1時起開放報名，額滿為止。