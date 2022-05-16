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新北STEAM教育培訓百位種子教師 老師回校開課：很驚艷

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

新北長期推動STEAM教育，先是成立STEAM大聯盟總部及跨域輔導團，培訓種子教師，3年來已培訓85校136位種子教師。跨域輔導團老師楊凱文說，「自己也很驚豔」STEAM教育的每一門課程都在各校造成極大影響，像是清水、土城和直潭國小的受訓老師回校辦了小型嘉年華，讓更多孩子體驗STEAM教育魅力。

STEAM即為科學、科技、工程、藝術及數學的合稱，盼學生透過跨領域、動手做、解決問題等五感學習，培養有創造力、實驗精神的下一代。新北教育局日前舉辦第三屆「新北STEAM跨域整合型人才種子教師授證暨課程發表」，共有42位種子教師完成36小時進階課程。

培訓種子教師的台灣師範大學教授林坤誼說，各校老師逐漸組成STEAM教學團隊，設計學習情境、規畫學習經驗與評量方法，能夠帶給學生更多元的跨領域學習經驗；老師們也分享各自成果，比如開設能源動力與綠能設計、自然熱空氣上升原理的走馬燈、科技app校音的卡林巴琴、光化學反應的藍晒圖課、機電整合的彈珠台童玩製作等活動。

板橋國小老師楊凱文表示，STEAM教育的每一門課程都在各校造成極大影響，像是清水、土城和直潭國小的受訓老師回校辦了小型嘉年華，讓更多孩子闖關體驗STEAM教育魅力，自己也很驚豔，也代表STEAM教育開始擴展於新北各校園中。

受訓的鷺江國小林倩玉老師、桃子腳國中小曹崇禮老師以及民安國小葉瀚陽老師紛紛指出，從初階培訓到進階過程中，領略到STEAM教學是以跨領域、解決生活問題為核心，在原有課程架構上，延伸體驗式學習。

教育局表示，新北市推動STEAM教育，目標5年培育500位種子教師，並積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟，盼助學生成為未來重要的跨領域創新人才。

民安國小葉翰陽老師（右）說，因參與階培訓體會跨域課程的重要性。圖／新北教育局提供
民安國小葉翰陽老師（右）說，因參與階培訓體會跨域課程的重要性。圖／新北教育局提供
進階課程中應用環氧樹脂讓昆蟲不那麼可怕，還並加上LED燈裝飾美感。圖／新北教育局提供
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