申請國外大學該如何準備?準柏克萊學霸教戰心法大公開

世界各國都在搶人才，而人才培育的第一站就從學校開始。台灣越來越多學生選擇出國留學，而且年齡不斷往下修，根據台灣教育部統計的數據，台灣高中生出國讀大學的比例近幾年大幅上升，許多家長認為孩子到國外讀大學能夠培養多元能力、成為國際化人才，為未來職涯加分。

台灣高中生出國讀大學的比例近幾年大幅上升，期望成為世界級人才。 圖/臺北市私立復興實中 提供

想申請國外大學，應該如何準備?美國知名大學如常春藤盟校及UC各分校，錄取率只有4%-10%，2021年更創下新低，如何才能讓自己在破萬份的申請表中嶄露鋒芒?

【名校Easy Pass心法1】多元社團活動，增加個人色彩

今年即將從臺北私立復興實中畢業、已錄取美國柏克萊大學的凌翊涵表示，現在美國很多大學已不看SAT入學測驗成績，大學只看學生寫的文章和課外活動經歷。「每個申請名校的學生在校成績都很好，所以除了成績以外，更要在履歷中展現個人特色、讓大學認識你這個人。」凌翊涵進一步說明。

錄取美國柏克萊大學的凌翊涵(右1)擁有豐富多元的社團活動經歷。 圖/臺北市私立復興實中 提供

臺北私立復興實中每週會為學生安排2個社團時間，凌翊涵參加了機器人社並參加國際機器人大賽，她也參加棒球社，透過運動來紓壓放鬆，此外，她也曾選擇藝術性質的社團，如：阿卡貝拉、詞曲創作社……。只要有興趣的，她就去嘗試看看，豐富且多元的社團經歷讓她從來自世界各國的強者中脫穎而出。

凌翊涵分享，「履歷表是為了要讓大學認識你，所以不是只能列出你的優異表現，興趣也可以列入，為自己增加色彩。」

凌翊涵(後排右2)參加臺北私立復興實中聖誕節話劇演出。 圖/臺北市私立復興實中 提供

【名校Easy Pass心法2】大學想看的不是輝煌事蹟，而是你的學習熱情

除了展現個人特色，大學更看重的是「你為什麼要選擇這學校、這科系?」錄取世界頂尖學府杜克大學的羅傑宇，在校期間不僅是英語演講常勝軍，還曾代表學校參加全國「外交小尖兵」競賽，但他在申請大學的essay文章中卻隻字不提這些優異輝煌的成績，羅傑宇在文章一開頭就分享他和家人去小琉球潛水的經驗，這次體驗啟發他對海龜的興趣，也驅使他想就讀自然科學相關科系。羅傑宇認為他被杜克大學錄取的原因，是因為他很「做自己」，讓履歷中充分展現出「我」的特色。

羅傑宇分享潛水經歷，在履歷中充分展現個人特色，獲得美國杜克大學錄取。 圖/臺北市私立復興實中 提供

羅傑宇表示，寫文章是個自我揭露的過程，需要有突破的勇氣，才能自信地去告訴別人你有哪些很棒的地方。申請大學需要寫很多篇文章，台北私立復興實中的外師會在課後時間陪伴同學們預備，並且不厭其煩地一再修改。此外，學校還提供很多擔任志工、參加科展的機會，讓學生在撰寫履歷時有很多素材可發揮。羅傑宇提醒想申請國外大學的學弟妹：「不要彼此競爭，要互相幫助，國外的好大學很多，只要大家一起成長，每個人都可以進入理想的大學。」

羅傑宇鼓勵學弟妹互相合作、共同成長，成為升學路上的好戰友。 圖/臺北市私立復興實中 提供

臺北私立復興實中校長吳志弘表示，很多家長把孩子送到復興，就是希望能奠定孩子的雙語能力和國際視野，未來順利銜接國外大學，因此臺北私立復興實中自去年成立國際交流中心，提供學生更有系統、更全面的國外升學輔導，並加強與國外學術機構交流，協助學生拓展視野並發掘自我潛能，期望臺北私立復興實中學子們都能申請到適合的大學，在國際上發光發熱！

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