每4.5個學生就有1個錄取美國Top 20！臺北市私立復興實中 如何陪伴孩子實踐夢想？

當台灣大多數高中生還在煩惱大學入學考試新課綱素養題型時，想要出國念大學的學生，早已提前一年就在準備與因應各種國際升學情勢。在校方超前部署、學生用心準備下，臺北私立復興實中雙語班45人之中，就有10人錄取美國前20大名校，優異的升學佳績不僅擦亮了復興國際學校招牌，也為預備出國升學的青年學子點亮一盞明燈。

臺北私立復興實中雙語班本屆45位畢業生中，有10人錄取美國前20大名校。 圖/臺北市私立復興實中 提供

打破名校迷思，帶領學生「找自己」

近2年受到疫情影響，美國上千所大學改變學生入學的申請條件，對學科成績從寬看待，加強申請履歷、面試訪談的重要性，巨大的變化讓全球各地許多學生都來不及招架，臺北私立復興實中卻樂見這個轉變，校長吳志弘表示，「全球教改都在推『素養』，臺北私立復興實中很早就朝這個方向帶領孩子做足準備！」

有別於一般雙語學校重視分數，使勁地把學生推進常春藤名校，臺北私立復興實中鼓勵孩子去認識自己的特質、選擇真正適合自己的學校。「我們從8年級就開始協助學生探索職涯、學習自我介紹，10年級開始幫助學生了解個人興趣與大學科系的關聯性、撰寫履歷表，等到11年級正式申請大學時，大多數學生都很清楚自己的目標，也能呈現精彩豐富的履歷。」吳校長進一步說明。

臺北私立復興實中協助學生探索職涯、認識自己，進而選擇真正適合自己的學校。 圖/臺北市私立復興實中 提供

成立國際交流中心，拉開視野跨界探索

為了讓學生與國際接軌，更加了解國外大學的環境、課程、就業機會等資訊，臺北私立復興實中更於去年成立國際交流中心，加強與國外學術機構交流，提供更全面的升學輔導。今年的畢業生、同時錄取美國約翰霍普金斯大學和喬治城大學的曾蕷家表示：「學校給我最大的幫助，就是帶領我去探索不同的學校，並且給予策略上的建議，讓我不是只有鎖定某間學校，可以拉開視野，期待更多的可能。」

臺北私立復興實中成立國際交流中心，提供更全面的升學輔導。 圖/臺北市私立復興實中 提供

錄取布朗大學環境科學系、羅德島設計學院雙學位的荷予恩也表示，「一開始我選學校都是看榜單來選，但老師鼓勵我不要只看大學排名，要按照我的個人特質來選擇學校，我對環境科學和藝術都有興趣，布朗/RISD雙學位專案讓我不需要放棄任何一邊，臺北私立復興實中協助我在校內舉辦個人畫展，讓我的履歷更豐富，我相信這是我被錄取的關鍵之一。」

臺北私立復興實中協助荷予恩在校內舉辦畫展，順利錄取布朗/RISD雙學位專案。 圖/臺北市私立復興實中 提供

寫出自己的故事，讓大學一眼就記住你

美國名校每年都會收到數以萬計的入學申請書，因此學生在找到方向、確認目標後，更要充分展現自己的優勢，讓大學一眼就能記住你。針對學生最頭痛的作文，臺北私立復興實中自有一套獨特的因應方式，「陪伴，就是我們給學生最好的支持。」

臺北私立復興實中的學生用英文寫文章不是問題，但如何把過去大大小小的經歷串起來、找到自己的獨特點，寫出一篇吸睛的履歷，需要老師花時間陪他們聊。「臺北私立復興實中很多學生都是從幼兒園進來一路讀到高中畢業，老師從小看他們長大，所以在寫履歷時，很快就能發掘出學生的特質。」

外師陪伴學生撰寫履歷，幫助每個學生找到自己的特質與亮點。 圖/臺北市私立復興實中 提供

甫錄取常春藤盟校賓州大學的林柏廷表示，復興的教育方式讓他可以做很多自己喜歡的事，營造一個不被干擾的學習環境；老師會針對每個學生的特色適時給予資源，像是國中數學老師曾讓柏廷協助編撰教材，讓他有機會累積不同的經驗，讓他申請常春藤名校時如虎添翼。

「比起成績，復興更重視孩子的人格發展。」吳志弘校長表示，「教育的目標不是獲得一個『學位』，而是培育孩子贏在未來的能力；學校的首要之務就是要啟發並賦予每一個孩子力量，並且鼓勵他們去創造不一樣。」

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