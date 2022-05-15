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確診喉嚨痛如刀割！除了吃藥 醫推5方法自我緩解症狀

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立院法制局、校長協會籲中小學停課兩周 教育部回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程規定，將持續請學校落實各項防疫措施，提供師生健康安全的就學環境。本報資料照片
教育部表示，為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程規定，將持續請學校落實各項防疫措施，提供師生健康安全的就學環境。本報資料照片

校園本土疫情延燒，全國學校學生確診數已接近8萬人，立法院法制局日前提出研究報告，建議高級中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可行性；全國中小學校長協會稍早也引述該研究報告內容發布新聞稿，建議教育部考量疫情發展，於國中會考後，也就是5月23日至6月5日暫停實體課程，調整為線上教學模式，未來再視疫情發展做滾動式修正。

教育部對此表示，將持續請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境。後續校園相關措施，仍將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

教育部表示，中央流行疫情指揮中心自111年5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，因此也同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

教育部表示，若學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規畫同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。

教育部也說，學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

教育部表示，為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程規定，將持續請學校落實各項防疫措施，提供師生健康安全的就學環境。

有關校園後續相關措施，教育部表示，將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

教育部 疫情 立法院

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