獨／國三生快篩陽不想補考而「蓋牌」 師嘆這類試場陷危機

國中教育會考將如期於5月21、22日登場，卻逢本土疫情高峰，不過確診者不應試採外加名額補考，僅開放居家隔離、自主防疫考生入備用試場，如今就傳出有國三生自己在宅快篩陽，因為不想參加補考，也不想被匡列，因此決定不去驗PCR。不少國中行政人員聽聞此事直呼「不意外」，還有教師嘲諷「一般試場將比備用試場還危險」，國中教育會考的監考人員也比往年還要更難找。

根據教育部5月8日會考說明，確診者不應試採外加名額補考；居家隔離、自主防疫考生入備用試場，依身分落實分流；一般試場則安置自主健康管理與一般考生，同樣進行分流、分類。但今年備用試場有別以往，僅能容納5人，教育部日前指出，規畫今年會考第二類備用試場將安置8至20人。

而隨著國內確診人數持續攀升，即便多個縣市已讓國三、高三生能在家遠距，以因應接下來面對的大型升學考試，卻也有許多學生在家被家人、親戚傳染。本報今日也接獲讀者投訴，有國三生自己在宅快篩陽，因為不想參加補考，也不想被匡列，因此決定不去驗PCR，打算「蓋牌」到下周會考結束。

一位不具名國中教務主任表示，現在這類情況時有所聞，「一定會發生的」。他也提到，如果學生自覺沒有不舒服的話，其實也就不管了，因為沒人想補考，這狀況卻也可能導致「一般試場將比備用試場還危險」。

另名國中教師則表示，只要不發燒、不咳嗽，根本就沒人發現你有確診的疑慮，大家都一樣來應考，沒事就當沒事；還有一位國中行政人員說，會考前這段時間，學校行政人員大概也「不敢」驗快篩，就怕不能去考場協助。

近來各考場也在召集國中會考監試委員，但受疫情影響，北市某考場學校校長便表示，第一時間徵詢校內僅十多位老師願意，但每間教室需安排兩位監考人員，十幾人根本無法完成，只能想辦法拜託，或是去找附近未擔任考場的學校調派人力。

由於國中會考當天若確診不能應考，必須參與國中會考補考。據了解，前年是在會考後兩周舉行，去年則因會考結束後疫情大爆發，因此延後了三周，今年目前仍暫定是會考結束後兩周補考，也就是6月4、5日，但確切時程仍待教育部統一對外宣布。