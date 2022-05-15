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碩果僅存的農會附幼 義竹鄉農會幼兒園1200萬改善

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。記者莊祖銘／攝影

義竹鄉農會非營利幼兒園建於1973年，是嘉義縣碩果僅存的農會附設幼兒園，但年代久遠硬體設備遠不合法令規範，考量孩子安全，縣府教育處與農會斥資1200餘萬元改善，計6月中旬發包後施工、工期75天，趕在新學期開始前完工。

義竹鄉農會非營利幼兒園早期為農忙幼兒園，為提供更平價、優質教保服務，去年8月與政府簽約轉型非營利，共招收5班，2班2至3歲幼兒共32名、3班3歲至學齡前幼兒共90名，是全台農會附設幼兒園中第2所完成轉型的非營利幼兒園。

但因校舍老舊，孩子們就學時恐有安全上疑慮，且多數硬體設施不合現時法令規範，園長李玉玲舉例，走廊磨石子地板每逢雨天，孩子們行走其上容易滑倒。

縣府教務處向中央爭取補助963萬餘元、義竹鄉農會加碼236萬餘元，共約1200萬元，改善幼兒園門窗、大門、廁所、地板鋪面、遊戲場域等。走廊地面改防滑地紋木磚；紗窗改強化玻璃氣密窗，也降低馬桶高度，並將大門改電動門，給學童更佳、更安全就學環境。

縣府教育處表示，工程現已完成勞務招標，將於6月中旬發包開工，整建工程為期75天。施工期間也協調離園所僅5分鐘車程的義竹國小頭竹分校校舍，作臨時教學及活動場域。

嘉義縣僅存3間農會主辦幼兒園，縣長翁章梁今天上午到場會勘，他說，義竹鄉農會非營利幼兒園歷史悠久，透過中央和農會協助挹注資金，檢視和處理老舊設施，讓這些學生有新的設備和空間可使用，感謝所有人打拚，希望工程儘早完成。

義竹鄉農會非營利幼兒園招生祭優惠，第1胎每學期學費2500元、第2胎1500元、第3胎免費，校方人員分析，因學費相較私立幼兒園便宜，每年吸引許多家長報名。前幾天抽籤，3歲以上班別7人報名，僅3人正取。

嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。縣長翁章梁今上午與教育處視察記者莊祖銘／攝影
嘉義縣義竹鄉農會斥資1200萬餘元，改善校舍環境。縣長翁章梁今上午與教育處視察記者莊祖銘／攝影

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