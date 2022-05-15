立院建議停課2周 校園「崩潰」籲教育部採納

校園本土疫情延燒，全國學校學生確診數已接近8萬人，立法院法制局日前提出研究報告，建議高級中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可行性，避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

對於這項建議，校長團體、家長團體多表示支持，更呼籲應從尚未有足夠疫苗覆蓋率的小學、幼兒園優先施行。

也有國中校長說，現在校園鬧哄哄，成天都有學生在猜確診者與停課九宮格；教師團體也反映，教學現場遇到的停課與不停課兩派聲音都有，但目前停課聲浪大，呼籲指揮中心應明確提出學校防疫政策，並且要參採教育部、教學現場的執行意見。

教育部昨晚公布最新確診學生統計，全台各級學校學生確診累計7萬7093人，全國共2144校全校或部分班級暫停實體課程，全台22縣市都有學校停課；其中，確診案例最多為小學2萬5985例，其次才是大專校院1萬6843例，但教育部日前僅放寬大學遠距教學至期末，最多人確診的國小卻未比照辦理，也引發爭議。

立院法制局研究報告指出，高中以下學校宜避免短期反覆停課復課，指揮中心指揮官陳時中表示，本次疫情高峰有可能落在今年5月中下旬。既然目前疫情正處於指數上升階段，且高峰預估將落於5月底，從風險評估的角度，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）可行性，避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

全國中小學校長協會理事長張信務認同立法院法制局建議，他說，政府可於疫情曲線高峰期間先暫緩中小學實體課程約兩周，改為線上教學，尤其是尚未接種完整疫苗的小學、幼兒園。倘若雙薪家庭有照顧需求，仍可把孩子送來學校接受基本照顧。

教育部長潘文忠日前曾在立法院表示，防疫政策需要因地制宜，因此也授權各校校長決定停課與否。不過這項建議卻也讓校長為難。一名國小校長說，小學雙薪家庭超多，學校根本沒有辦法統合停課派與上課派的意見，若教育決策無法由上級統一有原則性規範，教學現場實在難為。

也有不具名國中校長表示，校園疫情亂成一團，學生心情起伏、校園鬧哄哄的，總傳說哪個班又九宮格或全班停課，老師則陷於實體、同步或混成教學的無限輪迴。

該名國中校長表示，全校停課至少對防制疫情是有幫助的，希望能度過這段疫情高峰時期，尤其政府與專家學者都已經說疫情高峰在5月底，卻沒有任何具體作為？還要與病毒共存？

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽說，日前詢問協會家長意見，多表示支持中小學改為全面遠距。教育部給了一套寬鬆規定，地方教育局處和學校又有不同的標準，或逼學校做決定，讓家長無所適從。

王瀚陽也說，若學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但防疫照顧假公司仍可不支薪，呼籲教育部，應統合中小學全面遠距教學規範，並且協同勞動部從寬認定讓讓防疫照顧假可支薪。

全教總理事長侯俊良近來也接獲不少教學現場的意見，有的同意全面停課，也有不同意，但他觀察發現，目前聽起來教學現場是「停課」聲量較大，呼籲指揮中心應參採教學現場意見，並考量國際趨勢、數據，評估暫停實體課至5月底或是到學期末。

侯俊良也說，指揮中心提出校園防疫政策時，也務必聆聽、蒐集教育部以及教學現場的執行意見。他也說，先前學校要強化防疫、同時處理停課、線上教學，已經忙得不可開交，後續發居隔、快篩試劑還要現場處理，除了教學現場工作外，也影響教學工作，建議指揮中心應提出配套作為，不該把所有防疫壓力都下放在教學現場。