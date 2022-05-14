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國父紀念館歡慶50歲！館體建築造型蛋糕好吸睛

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國父紀念館今天舉行建館50周年館慶典禮，國父紀念館館長王蘭生（右四）、台北市副市長蔡炳坤（左五）、立法委員林奕華（右三）等人一同啟動「風華五十·迎向新猷」動畫。記者余承翰/攝影
國父紀念館今天舉行建館50周年館慶典禮，國父紀念館館長王蘭生（右四）、台北市副市長蔡炳坤（左五）、立法委員林奕華（右三）等人一同啟動「風華五十·迎向新猷」動畫。記者余承翰/攝影

國父紀念館慶祝建館50周年！國父紀念館今舉辦館慶典禮、慶生好禮贈等活動，除播放形象影片，吸睛的館體建築造型蛋糕更掀起高潮。國父紀念館館長王蘭生說，國父紀念館的成長與全台民眾、藝術家與表演團隊有著緊密連結，籌備近1年的館慶，除正在展出的典藏特展與館史館，也推出讓館體建築述說自己故事的「漫遊國父紀念館」App，年底更預計舉辦國際孫學研討會。

立法委員林奕華、台北市副市長蔡炳坤、國立台灣藝術大學前校長黃光男、中央大學通識教育中心教授劉阿榮、台南市美術館董事長蘇憲法、明華園總團陳勝福團長今皆出席國父紀念館「風華五十・迎向新猷」館慶典禮，也有不少民眾冒雨前來共同見證國父紀念館的風華歲月。

王蘭生表示，國父紀念館的成長與全台社會大眾、藝術家與表演團隊間有著緊密連結的關係，籌備近1年的50周年館慶系列活動，除現正展出的典藏特展與館史展外，也繼續發揚國父思想的成立宗旨，將在今年底辦理國際孫學研討會，並推出讓館體建築述說自己故事的「漫遊國父紀念館」App，以及因疫情延到10月演出的館慶喜劇「仁愛路六號」。

王蘭生說，中山公園景觀工程今年底完工後，國父紀念館明年也將展開館體整修工程，並走出去與學校、社區合作辦活動，繼續提供民眾親近藝文的機會，服務不打折。

蔡炳坤致賀詞時則提到，國父紀念館連結大巨蛋、松菸、台北機廠與鐵道博物館，今年地下連通道工程完工後，將成為北市重要文化、體育、藝術的廊道，久違北市23年的台灣燈會主燈，明年也將在國父紀念館展示。前國立台灣藝術大學校長黃光男說，國父紀念館反映的是整個台灣文化底蘊及文化信仰，是市民生活的希望，也是藝術文化的明燈。

國父紀念館今上午舉辦的「書香入懷贈書」、「FB合影留言贈50週年限量紀念品」活動吸引不少民眾參加，有民眾說，人生許多重要時刻都與國父紀念館共度，特地來參加50歲慶生活動，領到的氣泡水、口罩等限量品更能作為紀念自己和國父紀念館的50年情緣。

國父紀念館今天舉行建館50周年館慶典禮，國父紀念館館長王蘭生（右三）、台北市副市長蔡炳坤（右四）、立法委員林奕華（右二）等人一同切造型蛋糕慶祝。記者余承翰/攝影
國父紀念館今天舉行建館50周年館慶典禮，國父紀念館館長王蘭生（右三）、台北市副市長蔡炳坤（右四）、立法委員林奕華（右二）等人一同切造型蛋糕慶祝。記者余承翰/攝影

紀念館 建築 北市

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