政大首位資訊學院出身校長李蔡彥：用人文領導科技發展

國立政治大學校長遴選委員會今（5/13）舉行第三次會議，通過資科系教授李蔡彥為新任校長當選人，將於今年8月1日上任。李蔡彥表示，希望帶領政大轉型為數位賦能的人文社科大學，身為科技人也深知科技的極限，科技越發達人文越重要，期許政大可以扮演由人文領導科技的關鍵角色。

政大校長遴委會今天下午舉行投票，選出資科系教授李蔡彥為新任校長。李蔡彥曾為吳思華時代的主任秘書，亦曾擔任教育部資科司司長、教育部顧問等職務，也是政大創校以來首位資訊學院教授擔任校長，將於今年8月1日走馬上任。

李蔡彥稍早接受媒體電話聯訪時表示，希望未來可帶領政大成為轉型、注入數位元素，成為數位賦能的人文社科大學。

本次為李蔡彥第二度叩關政大校長大位，李蔡彥也談到，近年來高教環境逐漸轉變，也花費不少時間到處觀摩，深知未來時代的人才都需具備數位能力，政大作為人文社會學科標竿大學，應用人文來領導數位科技發展。

李蔡彥也談到，身為科技人也深知科技的極限，科技越發達人文越重要，期許政大可以扮演由人文領導科技的關鍵角色。

李蔡彥也指出，政大亦需數位化轉型，除了走向數位人文外，也希望帶領政大投入數位學習甚至行政數位化，與師生一起成長。現在資訊科技已是政大通識必修課之一，之後會再著力於數位相關學程，讓學生具備系統性學習。