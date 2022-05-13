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耐震度不足校舍全翻新 教育部5年補強逾3千棟校舍結構

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
高雄市景義國小新增樑柱。圖／教育部提供
高雄市景義國小新增樑柱。圖／教育部提供

台灣平均每年發生逾百次有感地震，政府透過耐震評估全台於民國88年以前建成的校舍，並逐年編列經費改善。教育部自106年至108年度推動學校校舍耐震能力及設施設備改善計畫，進行1956棟校舍補強及拆除重建工程，109至111年再改善1326棟校舍，已全面改善Is值80以下耐震能力不足的校舍。

教育部國教署今天表示，為強化高中以下學校校舍耐震能力，針對Is值80至100耐震能力不足的校舍已向行政院申請公共建設預算，109至111年再投入約新台幣166億元、改善1326棟校舍，完成改善計畫的最後一塊拼圖。

國教署指出，以高雄市景義國小為例，該校透過計畫完成廚房及宿舍、南棟校舍結構補強，學校及技師透過系統性規劃，將校舍以新增梁柱及鋼框斜撐方式來做改善；加強結構之餘，搭配帶有學校特色的馬賽克磁磚設計圖騰裝飾，並將梁柱以彩漆粉刷增加防水效果。苗栗縣獅潭國小則於校舍施工過程中結合防災教育，提升學童地震相關知能。

國教署表示，希望透過校舍耐震能力改善計畫，加速提升公立高中以下學校校舍耐震能力，建構安全及舒適的學校場域，同時針對校舍外觀美化及重新配置建築色彩，透過縣市政府與學校的配合再結合課程與美感教育，將藝術融入生活及學習。

針對建築結構再以鋼板包覆。圖／教育部提供
針對建築結構再以鋼板包覆。圖／教育部提供

國教署 教育部 地震

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