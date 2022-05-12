公務員、教師勞動節卻不算勞工 全教總籲改成國定假日

2022年五一勞動節適逢周日，適用勞基法的「勞工」補假一天，但不適用勞基法的「勞工」沒有放假，只能繼續上班。全國教師工會總聯合會今天要求停止一國兩制、分化勞工的政策，要求行政部門修正「紀念日及節日實施辦法」，並自明年勞動節起實施，還全國勞動者遲來的正義。

今年五一適逢周日，適用勞基法的「勞工」補假一天，但不適用勞基法的「勞工」沒有放假，只能繼續上班；全教總指出，2023年的勞動節剛好是周一，同樣有三天連假，但也與今年一樣，台灣的勞工再被錯誤分為兩類，如果不修正，往後每年的五一還會繼續出現。

全教總說，台灣的受僱者被硬生生分化成「勞工」與「非勞工」，5月1日是國際勞動節，全世界有近百個國家於這一天全國放假，我國卻自成一格，只有適用勞基法的「勞工」放假，其他則不放假的模式，把「適用勞基法的勞工」當成一種特殊行業。

這項分類方法也導致明明同為「受僱用，從事工作獲取工資」的公務員、教師、受僱醫師、保姆、私人駕駛、個人看護等，成了「非勞工」或「特種勞工」，其中隱含的分化或歧視，完全違背勞動節的意義，恰恰是貶抑勞工的作法。

全教總也說，這樣錯亂的放假模式，更造成職場與民眾生活的不便，依台灣的五一放假模式，勞動節當天有上千萬勞工放假，卻有近百萬受僱者沒有放假，導致父母放假，子女上課；或子女的托兒所、幼兒園放假，父母卻要上班等，甚至在公務機關與學校的公務員、教師不放假，但適用勞基法的工友、臨時人員、派遣人員放假。

全教總認為，五一是國際勞動節，理應比照世界各國將勞動節定為國定假日，全國放假一天。距離2023勞動節幾乎還有整整一年，足夠行政部門修正「紀念日及節日實施辦法」，全教總再次要求內政部面對錯誤並啟動修法作業，還全國勞動者遲來的正義。