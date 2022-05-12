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個人申請疫情方案評分占比異動 大學：僅2情況才適用

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
受疫情影響，大學各系亦提出個人申請疫情調整方案版。本報資料照片
受疫情影響，大學各系亦提出個人申請疫情調整方案版。本報資料照片

有教育團體今天稱，包括國立台灣大學等頂大個人申請二階大幅調高學測、書面審查占比，違背108課綱精神，不應因疫情影響如此處理，若無法面試應用遠距方式進行。大學端回應，簡章並未大幅異動，適用於疫情調整方案有2條件，一是應考生確診或受居家隔離可單獨提出申請，以外加名額協助；二則是學校科系若受疫情衝擊亦可向學校提出使用應變方案，若為全系提出，則無外加名額問題。

有教育團體聲稱近日接獲家長和考生反映，稱近日除了快篩、保單之亂外又發生「考招之亂」。包括台大、清大在內等頂尖大學，申請入學二階大幅調高學測占比、書審占比，學測占比調幅又遠大於書審占比，影響入學公平性，建議應以遠距面試替代實體面試同步進行。

台大註冊組主任李宏森指出，簡章一直以來都沒有變，僅是由各系針對疫情提出調整版方案，教育部提出一套全國統一的公式，將原本各校自辦甄試項目占比分配到學測成績和書面審查，因此書審、學測分數占比才會提高。

李宏森說，適用於調整方案僅2條件，一是若學生確診或遭居家隔離無法到校口試、筆試，則可向學校提出申請適用調整方案，並以外加名額方式辦理；其二則為當校內一系受疫情影響，人力物力上難調配，亦可跟學校教務處申請改為調整方案，但若為全系申請就直接使用簡章預設名額，目前台大還沒有學系申請改為調整方案。

台師大教務長劉美慧則表示，適用調整方案的學生使用外加名額辦理，不會影響到循一般管道學生的權益。再者，雖然學生家裡多少都具備網路通訊設備，但連線是否順利、通訊品質好壞難測，學生在家採遠距面試還是會有公平性疑慮。

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