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班班有冷氣電費補助獨漏高中 潘文忠允爭取優惠電價

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠「班班有冷氣進度，雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討專題報告」並備質詢。記者趙宥寧／攝影
立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠「班班有冷氣進度，雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討專題報告」並備質詢。記者趙宥寧／攝影

行政院喊出「班班有冷氣」口號，並砸323億元替全國中小學裝冷氣，各校已陸續啟用「吹涼」，但教育部僅補助公立國中小冷氣電費及維護費，至於私立國中小，以及全國公私立高中職電費仍採「使用者付費」。立委呼籲教育部應給予高中「優惠電價」，教育部長潘文忠表示，會向經濟部爭取。

立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠「班班有冷氣進度，雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討專題報告」，並備質詢。

立委鄭正鈐表示，校園班班有冷氣電費補助獨漏高中職。現在教育部高喊「12年國教」，但義務教育卻仍定在國中小，這並不合理，眾多家長也認為國教就示義務教育的體系。

潘文忠對此表示，冷氣電費補助是以義務教育階段作為補助對象，政府有責任要提供「免費的教育」，因此相關雜支支出，政府也必須要給予最大協助，包含冷氣普設、普裝由政府全額補助，也服膺政府應有的角色。

不過立委林奕華說，高中端希望能補助電費，建議教育部可以先從「優惠電價」做起，減輕高中家庭負擔；潘文忠表示，將向經濟部爭取。

班班有冷氣

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