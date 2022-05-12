花蓮教甄國文師只考英文挨批 教長評「誤解雙語政策」

花蓮縣教育處近日公告國中教師聯合甄選簡章，為推動雙語國家政策，8類科不考學科專業科目，只考教育專業科目及英語，引發輿論熱議。教育部長潘文忠今天表示，花蓮縣的作法是「誤解」了雙語政策，國教署昨也發函全國22縣市教育局處重申立場，讓各縣市理解執行不要誤解雙語政策，甚至產生偏差。

花蓮111學年度國中教甄簡章2日公告，國文、英語、數學、理化、地理、體育（原住民教師）、視覺藝術、輔導活動共8個類科，筆試考教育專業及英語，各占50%，一般類科應考人，口試以英語進行面試問答，引起外界譁然，質疑「難道要老師用英文教國文？」也有人認為不是不能考英文，但占比太高，且完全忽略學科專業能力。

立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠「班班有冷氣進度，雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討專題報告」，並備質詢。

立委范雲接獲陳情，花蓮教甄國文老師不考國文考英文，針對此一亂象，她要求國教署應督導地方縣市政府，提出有效監督地方的方法，而不是放任地方政府侵害教師勞動權，傷害學生受教權。

潘文忠對此表示，花蓮縣的作法誤解了雙語政策。他也提到，昨天已經請國教署發函全國22縣市，要讓縣市知道教育部對教育現場的執行政策，不要誤解雙語政策名義，甚至產生偏差，這才是教育部清楚的立場。

范雲接著說，根據「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」第11條，主管機關應督導所屬學校，經發現違失查明屬實應改正。她質疑，部長說誤解雙語政策，花蓮是不是已經有所違失？

潘文忠則說，這件事的主管機關本身就是地方縣市教育局處，但「違失」指的是有人謀不臧，花蓮縣選聘的問題在於太重視英文，是「理念」的問題。

不過對於潘文忠的說法，也讓范雲再質疑，若教育部的法律工具不夠就該處理，否則未來若有人不理教育部公文，教甄又有同樣事情發生該如何處理？她也要求教育部應提出相關檢討報告。