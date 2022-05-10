中小學請防疫假撞段考要扣分？ 教部：成績不能打折

教育部5月8日零時起實施停課新制，改以確診者為匡列核心，但校園本土疫情大爆發，今天更新增六千多病例，家長難以放心，自主替子女請防疫假「躲病毒」。但近來是各國中、高中的第二次段考，卻有不少學校仍向學生要求出具防疫假證明，甚至提醒學生請假太多會被扣考，還傳出有國中以通報「中輟」相逼。

針對各級學校在學生防疫假期間的評量方式，教育部稍早也向各地方政府教育局處發布公文。

教育部公文指出，因應疫情及各地區、各家庭情形殊異，學生家長若基於防疫目的，要替子女向就讀學校請假者，請學校審酌個案從寬認定。其中學校不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

教育部也指出，若國中小學生因故不能參與段考，經學校准假者可補考，其成績以實得分數計算為原則。各校針對居家線上學習學生，則採從寬認定原則，以彈性多元方式進行學業評量，若經學校准假參與補考者，成績以實得分數計算，不得給予差別分數。

高中部分，若學生停止到校上課，以致學校原規畫的學業成績評量方式（包括日常及定期學業成績評量）有實施困難時，建議學校依既有校內行政程序，召開相關會議（例如各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」等）討論，審酌調整定期學業成績評量的次數，或改採其他多元評量方式，並得視需要調整該學期日常及各次定期學業成績評量占分比率。

教育部也闡明，高中調整後的該學期日常及各次定期學業成績評量占分比率，於同一年級、同一科目之所有學生，宜具有一致性。若經學校准假參與補考者，成績以實得分數計算，不得給予差別分數。

教育部也提到，因應防疫假學生學習需求，教師得採多元、彈性方式指導學生學習，或進行自主學習，或在學生恢復到校上課後，視實際需要針對學習進度落後部分提供協助。

教育部說，所需教師鐘點費，由學校預算支應或向主管機關申請補助；再有不足時，得向國教署申請補助。另，學校亦可考量其行政、課務與防疫運作量能，因應調整學校或班級授課方式，並通報主管機關備查。