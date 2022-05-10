九宮格防疫假惹民怨 教部要各校從寬認定不得討證明

國高中班上若有確診者不再全班停課，僅匡列確診者座位「九宮格」實施防疫假，卻引發學生強烈不滿。台灣青年民主協會日前發起連署，要求教育部調整九宮格匡列方法，兩小時內即有超過一千名學生參與，呼籲教育部除了檢討現行九宮格匡列的作法，也要求從寬認定防疫假。

教育部今天傍晚也向各地方政府教育局處及學校發布公文，重申防疫假規定。公文內提及，因應疫情及各地區、各家庭面臨的情形殊異，學生家長若有基於防疫目的，若要替子女向就讀學校請假者，請學校審酌個案情形，從寬認定給予「防疫假」。

教育部也提到，若學生要請「防疫假」，學校不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

另有關疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，教育部也提醒，請各校依教育部最新修正的管理指引辦理；若學生自發性舉辦或參與的活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參與，以維護兒少最佳利益及受教權益。