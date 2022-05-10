快訊

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

九宮格防疫假惹民怨 教部要各校從寬認定不得討證明

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部停課新制自5月8日零時起實施，但國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放三天防疫假的政策，卻也引起社會熱議。記者潘俊宏／攝影
教育部停課新制自5月8日零時起實施，但國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放三天防疫假的政策，卻也引起社會熱議。記者潘俊宏／攝影

國高中班上若有確診者不再全班停課，僅匡列確診者座位「九宮格」實施防疫假，卻引發學生強烈不滿。台灣青年民主協會日前發起連署，要求教育部調整九宮格匡列方法，兩小時內即有超過一千名學生參與，呼籲教育部除了檢討現行九宮格匡列的作法，也要求從寬認定防疫假。

教育部今天傍晚也向各地方政府教育局處及學校發布公文，重申防疫假規定。公文內提及，因應疫情及各地區、各家庭面臨的情形殊異，學生家長若有基於防疫目的，若要替子女向就讀學校請假者，請學校審酌個案情形，從寬認定給予「防疫假」。

教育部也提到，若學生要請「防疫假」，學校不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

另有關疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，教育部也提醒，請各校依教育部最新修正的管理指引辦理；若學生自發性舉辦或參與的活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參與，以維護兒少最佳利益及受教權益。

教育部文末也提醒，請學生及教職員工務必落實配戴口罩、勤洗手、加強環境消毒、增加量測體溫頻率及維持教學場域的室內通風等防疫工作，若人員出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫不上課、上班。

教育部今天傍晚也向各地方政府教育局處及學校發布公文，重申防疫假規定。記者趙宥寧／翻攝
教育部今天傍晚也向各地方政府教育局處及學校發布公文，重申防疫假規定。記者趙宥寧／翻攝

教育部 疫情 發燒

延伸閱讀

教團批政府不准老師請防疫假 教育部一圖卡解惑了

國高中匡九宮格遭罵翻 侯友宜下令：教育部標準參考用

木柵機廠防疫急門診明上線 柯文哲：日篩檢量將達9400

防疫部署！高市授權各校高三生可採線上教學至學期末

相關新聞

教團批政府不准老師請防疫假 教育部一圖卡解惑了

校園本土疫情大爆發，教育部日前公布停課新制，國高中部分卻僅針對確診學生座位九宮格者放防疫假3天，但不包括教師。全國教育產...

九宮格防疫假惹民怨 教部要各校從寬認定不得討證明

國高中班上若有確診者不再全班停課，僅匡列確診者座位「九宮格」實施防疫假，卻引發學生強烈不滿。台灣青年民主協會日前發起連署...

首例！專案教師適用勞基法 弘光科大違法解雇判復職

大專校院為省下聘專任教師的成本，導致近年新進教師多為「一年一聘」專案教師，聘期一到隨即可不續聘。高教工會今天（5/10）...

台灣首府大學申請停招？ 教育部證實這個系申請中

台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。不過校方表示，一切還在校內討論階段，...

高中校長遴選眉角多 績效、人和都要顧 牽動退休後出路

高中校長遴選和國中、小學大不同，相較於不少縣市近年出現國中、小校長不願接任大校校長，擠破頭想爭取出任「明星高中」校長者所在多有。在六都，原國立高中比原縣立高中更搶手，除了因資源落差外，很多高中校長退休後，可能轉換跑道到私立中學，辦學績效佳、受議員肯定的校長，甚至會獲得縣市長青睞，延攬為教育局長，成為政務官，國中小校長相較則少有類似機會。

特教法大修 全教總批：不見改善現場，只見專家包案

特殊教育法將進行十年大修，全國教師工會總聯合會今天卻批評，教育部目前提出修法版本與舊法相去不遠，甚至放任特教界威權繼續存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。