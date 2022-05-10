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教團批政府不准老師請防疫假 教育部一圖卡解惑了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部5月7日宣布停課新制的圖卡，當日便可見「自5/8起各級學校課程、社團及活動，與確診個案前2日內有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。並由學校提供1人1劑快篩試劑」。記者趙宥寧／翻攝
教育部5月7日宣布停課新制的圖卡，當日便可見「自5/8起各級學校課程、社團及活動，與確診個案前2日內有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。並由學校提供1人1劑快篩試劑」。記者趙宥寧／翻攝

校園本土疫情大爆發，教育部日前公布停課新制，國高中部分卻僅針對確診學生座位九宮格者放防疫假3天，但不包括教師。全國教育產業總工會今天質疑「確診學生如果坐第一排呢」，尤其若授課教師與學生近距離接觸，政府卻說教師風險低，不准放防疫假，難道是把老師當成超人？

教育部對此表示，停課新制以「確診個案」為核心，國小及幼兒園確診個案所屬班級同學與導師，全班暫停實體課程3天；國中及高中確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

教育部也提到，教師若與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。

全教產今天發布新聞稿指出，日前接獲新北市教師會員指出，新北市防疫假新規定QA一覽表明文指「教師風險較低，暫不放寬請防疫假。」但過去衛福部及地方政府向來認為教師風險較低，所以出現「學生有公費流感疫苗、老師沒有」、「快打站醫事人員有事先打疫苗、同屬快打站工作人員的老師沒有」等異象，如今又出現「教師風險較低，暫不放寬請防疫假」規定。

新北市基層老師指出，教師也是高風險群，質疑教師沒有人權，難道政府以為老師是超人，不會被傳染。基層教師指出，老師每天在第一線與學生面對面互動，九宮格學生若位於最前排，或確診學生根本就位於最前排，老師就應屬密切接觸範疇，更遑論老師當面個別指導之風險了。

新北市教育局回應說明，全教產質疑防疫QA資料，是新北教育局快速將教育部資訊提供給學校參考，資料來源是由教育部提供。

不過，若點開教育部5月7日宣布停課新制的圖卡，當日便可見「自5/8起各級學校課程、社團及活動，與確診個案前2日內有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。並由學校提供1人1劑快篩試劑」。

全教產日前接獲新北市教師會員指出，新北市防疫假新規定QA一覽表明文指「教師風險較低，暫不放寬請防疫假。」圖／全教產提供
全教產日前接獲新北市教師會員指出，新北市防疫假新規定QA一覽表明文指「教師風險較低，暫不放寬請防疫假。」圖／全教產提供

教育部 流感疫苗

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