教育會考前兩周！國三實體上課停不停？學校家長都焦慮

國中教育會考前一周國三將停止實體上課，考前兩周的這個禮拜，則是授權學校自行決定。高雄市國中這個星期多維持實體上課，但學生若要請假則不列入記錄，學校表示，因為還有多元入學表單、畢業成績等事務在趕，家長也怕考前關鍵時刻，放孩子在家獨自準備會影響會考成績。高雄市教育局表示，全市101所國中三年級，已有22所調整為線上上課，這個星期會有43校。

福山國中校長姜正明表示，學校開會討論國三停止實體上課的問題，不過因為國三還有很多事情要處理，像是多元入學表單、畢業成績、補考等，所以要評估完成相關各個工作的時間點才決定，16日以後不上實體課程是確定的。

高雄市五福國中校長陳宗慶表示，五福國中通知國三學生與家長，有關彈性調整為線上教學的起始時間，5月13日前，國三學生家長若考量學生及家長自主應變與照護之需，提出個別居家自主學習需求，即予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。

學校提醒考生務必留意自身健康，並加強落實防疫措施，同時避免非必要的高風險群聚活動，並降低外出移動需求。

為了降低考生在考前染疫風險，高雄市教育局表示，全市101所國中，目前已有22所改為線上上課，本周陸續會增加至43校，下個星期16至20日，則全國三都停止實體上課。

家長反映也覺得很為難，當然待在家裡可以減少染疫風險，但是考前兩周是備考關鍵時刻，最好維持穩定作息，才能在應考時調整到最佳狀況。不過疫情非常時期，也只能要孩子多自律配合了。