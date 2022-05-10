特教法大修 全教總批：不見改善現場，只見專家包案

特殊教育法將進行十年大修，全國教師工會總聯合會今天卻批評，教育部目前提出修法版本與舊法相去不遠，甚至放任特教界威權繼續存在，甚至漠視教學現場的心聲，還增加許多要求主管機關要做調查分析、成效評估、長期性研究等條文，卻未與改善現場教學做連結，僅要求召開諮詢會議或僅是一份研究報告，形同是一部「不見改善現場，只見專家包案」的特教法草案。

全教總理事長侯俊良表示，特教法修正對特教學生、特教現場是重大議題，針對修法仍有不足之處，甚至無法改變教學現場的議題，也請教育部必須接納現場的意見，在教育部提出特教法修法前請內部溝通，讓特教法能更臻完善，只可惜教育部的修正草案與現行條文相去不遠，並未有太多改善，也讓各界感到失望。

全教總特教委員會主委張旭政則說，現行《特殊教育法》關於特教學生的分類是以「身心障礙」為依據，但在教育部提出的修法草案中仍未見改善，並沒有納入特殊需求分類。他表示，這將導致特教生持續被貼標籤，或被以某個障礙類別區分。

全教總也向全國特教老師發動調查，在全國1萬4000多名特教師中共回收了5000多份問卷。全教總特教委員會副主委鍾正信表示，特教法草案採取身心障礙分類，但從調查結果來看，六成以上的教師認同要兼有身心障礙及特殊需求的分類，近二成教師認為要直接改以特殊需求做分類，才能確保特教生的受教權益。

「教育現場最不需要的就是開會」鍾正信也說，從調查的結果可知，86%的教師認同中央主管機關進行成效評估的目的，應該是要了解現場的情形，並解決現場的問題，而非僅僅是召開諮詢會議，口頭空談，卻對教學現場無任何助益。因此，全教總建議法條內應加上「對於特殊教育及相關服務措施有不足者，應提供協助。」

至於特教評鑑，鍾正信指出，從調查結果可以發現，63.8%的教師認為特教評鑑對教學不但沒有幫助，還造成困擾。倘若主管機關每年花大錢做的評鑑，讓近九成的老師認為沒有幫助，更有超過六成的老師認為不但沒有幫助，還對教學造成困擾，也代表評鑑完全失去改善現場問題，且是一種既花錢又擾民的事項。

教育部對此表示，2019年起委託專家學者起草研修，並於去年底公開辦理四場次公聽會，廣泛徵詢除教師團體意見外，尚包含現場教師、家長團體、特教團體的意見，以力求周延。

教育部表示，有關教師團體訴求，如鑑定安置結果是否要說明理由，以及特教資料是否應數位化等議題，因母法於法律體例上有其限制，除透過特教母法修法外，相關建議也可研議納入未來子法修訂處理。

教育部說，教育部對於特教法的修法期待與各團體方向一致，希望能回應教學現場的需求，未來全法送至立法院後，會盡速融合各方意見，完成特教法修訂。