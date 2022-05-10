盼班班都確保嬰幼兒安全 新北年底拚100家公托監管雲

近來虐童及不當管教事件頻傳，新北也傳出有案例，可怕的是有些幼兒園會有「完全沒有畫面」情況，因此新北從去年就建置「監管雲」系統，盼做好「異地備份」及「確保錄影」。藍綠議員都說監管雲的作法讓家長比較放心，新北市議員張維倩認為，現在私托因法規還無法加入，市府應該說清楚困境，才有機會研議自治條例；新北市議員江怡臻則說，現在建置時間空檔，市府應加強公司托管理，也盼中央解決私托無法裝設的困境。

新北資訊中心從去年開始在公托建置「監管雲」，第一階段已完成25家設置，第二階段75家預計今年底能完成裝設，目標100間公托監管雲，從去年11月開始規畫，並已於上月底完成招標，總經費達4103多萬元，預計年底就能完工。

新北社會局兒童托育科長林秀穗表示，其實依照法規公司立幼兒園都會裝設監視器，並保存影音檔30天，確保有爭議可觀看，不過有時會有檔案損毀遺失情形，這時監管雲就透過監管雲調資料釐清狀況。

林秀穗指出，簡單來說監管雲就是在現有監視器情況下再新增兩功能，一個是「異地備份」；另外一個則是「隨時確保錄影」，當監視器異常或沒有畫面時，監管雲會智慧化自動發布警示。

林秀穗說明，新北預計年底就能達到120家公托，剩餘20家監管雲將持續辦理裝設，至於私立幼兒園，目前受限於全國法規，若要裝設可能會碰到系統整合等問題，且因為監管雲設置及維護作業經費都不少，沒有私托願意主動出錢加入，而市府也受限於經費還沒將監管雲擴及私托。

林秀穗提到，因為不分公私立都會有監視器，因此社會局都會稽查，不定期抽看監視器畫面，確認內容、保存30天，監視器角度無誤等。

張維倩表示，在嬰幼兒尚未學會表達的情況之下，家長多半認為托嬰中心監視錄影畫面雲端備份是相當理想的做法，可以避免未來發生爭議時無依據。至於有關私托無法裝設監管雲的問題，還需要市府說明卡關處，才能知道有無機會跟相關單位研議自治條例。