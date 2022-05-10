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獨／成大未全面遠距是為守護台南？校方說法讓學生炸鍋

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大昨天舉辦校長座談，並在網上直播過程。記者修瑞瑩／翻攝
成大昨天舉辦校長座談，並在網上直播過程。記者修瑞瑩／翻攝

教育部5月5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，包括台大等都陸續宣布全校遠距教學兩周，成大昨天舉辦校長座談，學生對於疫情嚴峻下，仍必須實體上課感到恐懼，要求學校決定是否遠距上課應尊重學生意見。

校方在會中表示，「學校沒有全面遠距，沒讓學生亂跑，守住了台南的疫情」、「開玩笑說，學生應切結線上課程不會亂跑」，一番說法讓學生炸鍋，紛紛在網路抗議「把學生說的太不堪了吧」、「學校是打算犧牲學生來成就台灣？」、「把成大說的太偉大了吧」。

成大在這一波疫情中，目前已有134名學生確診，有800多門課程是實體與線上同步上課，但隨著疫情攀升，許多學生要求應有更多的線上課程，「不能只有老師或學校決定是否線上吧，學生的意見也該採納」，特別是在母親節之後，有不少學生返回外地的家中再回學校，大家都擔心可能再引爆另一波的疫情。

校長蘇慧貞昨天舉辦校長座談，與學生面對面交換校內事務的意見，學生對「何時學校才要啟動全面遠距上課」提出質疑，認為去年疫情下，部分老師提供的線上課程「慘不忍睹」，錄影的品質很差、學生收看的訊號也不好，但學校很難要求這些老師改進，如果不實施防疫授課演練，老師根本就無感，萬一學校哪一天要全校遠距，學生的上課品質難獲保證。

成大副校長李俊璋在場表示，學校有很多防疫措施，目前確診的學生都沒有因為上課而染疫，基本上校園還是比外面安全，而且大學有社會責任，如果全校遠距，難保兩萬多名的學生不會亂跑，反而造成疫情擴散，「成大沒有全面遠距，等於是守住了台南的疫情」。

他並舉美國為例，表示華盛頓大學全校遠距後，所在地西雅圖爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，可能與遠距有關。

成大教務長王育民也表示，如果校內有很多傳播鏈，應該才是全校遠距的時機，但目前並沒有；他並開玩笑說，「可能要讓學生簽切結書，一旦遠距不會到處亂跑」；在學生的要求下，校方表示，將研究之後再公布成大全校停課遠距的標準。

這項座談在網上直播，內容引發學生討論，不少學生對校方說法不以為然，認為學校主觀就認為「遠距學生一定會亂跑，不會乖乖上課」，但事實上「學生沒有這麼不堪」，而且老師可以加強線上點名，或是要求學生視訊，不能說學生要求遠距就是不想上課的藉口。

而且學校說法「不遠距是為了保全台南的疫情」，也讓學生無法接受，「難道台南沒有其他學校了嗎」、「學校把學生都關在學校裡等著被染疫是為了台南好？」「學校打算犧牲學生嗎？」

成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard
成大校方對於遠距上課的說法在網上引發學生討論。圖／Dcard

遠距教學 疫情 成大

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