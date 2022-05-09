教育部臉書沉寂兩天 粉專發布1停課QA又被網友洗版

教育部日前頒訂最新停課政策，卻因國高中只匡列「確診」9宮格給予防疫假，引發社會議論。過去教育部若有重大政策，除了會發布新聞稿，也會同步公告在臉書粉絲專頁，這回也罕見沉寂兩天，直到今晚才發布一道停課Q&A，沒想到不到1小時就引來網友上百則留言，網友怒批「別的國家是在高峰期過了才開始放寬標準，我們是在準備高峰但還未達高峰就開始放寬標準？」

實際上，台灣青年民主協會前晚才發起連署，要求教育部調整9宮格匡列方法，兩小時內即有超過1千名學生參與，呼籲教育部應正視大量學生的不滿及擔憂，除了檢討現行9宮格匡列的作法，也要求從寬認定防疫假。

國教行動聯盟也指出，普遍家長對於國高中生的「9宮格」匡列方式都認為非常的離譜，尤其最親近、最常在一起的朋友往往都不會在9宮格內，學生明顯從小至上廁所，到體育與運動甚至社團補習班，接觸對象都是較親近的朋友。

教育部今天下午也以文字回應媒體，重申若非確診者所屬班級座位「9宮格」同學，但仍有與確診者密切接觸的學生，家長基於防疫目的仍可替子女向學校請假，學校可個案認定給假，不納入學生個人出缺勤紀錄，也不會扣減學業成績。今將發函各地方政府教育局處與學校，再次說明請假規定。

教育部今天傍晚更新臉書，表示「Q：國高中下課、體育課、跑班都不在座位上，接觸有染疫風險怎麼辦？」並於同篇文章中回答「A：疫情期間，基於防疫目的，家長可替學生請防疫假，學校從寬認定。不納入出缺席紀錄，不扣減成績評量。」

結果發文短短1小時內，上百名網友又灌爆教育部臉書。有網友指出，「可以為孩子和家長想想嗎？孩子在校感染風險那麼高，別的國家是在高峰期過了才開始放寬標準，我們公司都分流上班了，難道孩子的抵抗力比我們成年人好嗎？」

也有網友說，「教育部根本沒想管！反正孩子不是他們的！」、「看完大家的留言⋯⋯還好我沒有小孩⋯⋯」、「幼稚園不能請防疫假（請假還要收月費）沒打疫苗染疫究竟誰要負責」、「哥哥因為班上同學確診昨天才解隔離，今天換弟弟班上同學快篩陽性。當家長的心好累！」

但也有網友認為，「吵要線上遠距教學的家長，到底有沒有想過雙薪家庭無法請假在家的問題，就只會開罵要停課，能否不要只想到自己方便」、「遠距就一堆家長抗議啊」