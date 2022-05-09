台中國高中確診班導師也被匡列 教育局：公假排代處理

對於班上有學生確診，台中市採高中以下全班暫停實體課程3天，改為線上教學的作法。但是此方法推出後，國高中學校的導師也因此被匡列在內，影響該導師在其他班級上課，紛表示希教育局勿把導師匡列在內。

一所私立高中就發生此現象，校方說，導師原本是體育老師，和班上的同學接觸不多，但同樣被匡列在內，變成學校其他實體課都不能上，實在沒有必要。

大里區一所國中校長也指出，導師被匡列了，雖然可以在家也對其他班採線上教學，但是學校必須也派一位老師到該班陪著上課，以確保班上秩序，以及學生是否專心上課。

另若是改為代班方式，就必須找代課老師，還且還得請到該科的老師，彈性也就更小。若是有確診學生班級數一多，還不如全校都線上教學來得容易執行。

但這位國中校長也不諱言的說，對於疫情使得線上教學變多了，他十分憂心教學成果會大打折扣。

對於被匡列的導師，教育局認為仍有導師會和學生接觸、脫口罩用餐等，因此會以「公假排代」方式處理，也就是導師以防疫假線上教學，學校未上的課則請代課老師處理，這部分正向教育部請示中。

教育局說，市府考量實際狀況，國中及高中學校僅確診個案座位九宮格同學放防疫假的做法，恐造成學校運作困擾，且影響到部分學生的學習權益，決議如有確診個案確診前2日內曾到校上課，全班暫停實體課程3天，採線上教學。