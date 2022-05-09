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國高中匡九宮格遭批不實際 學校：不在九宮格也能請假

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部日前公布學校停課新制，國高中若有確診者不再全班停課，僅匡列確診學生周圍九宮格。本報資料照
教育部日前公布學校停課新制，國高中若有確診者不再全班停課，僅匡列確診學生周圍九宮格。本報資料照

教育部日前公布學校停課新制，國高中若有確診者不再全班停課，僅匡列確診學生周圍九宮格，但不少學生反彈認為匡列標準不切實際。國高中校長則表示，不在九宮格內的學生也能請防疫假，若遇上段考、畢業考也會安排補考機制，不影響學習權益。

青年民主協會今表示，學生多半只有上課時間會在座位上，且會戴好口罩，交談機會不多，染疫風險反而相對偏低。反而是下課時間、午休、體育課、外堂課、跑班選修課等，學生都會在教室內與校園中四處移動，僅匡列九宮格學生不切實際。

板橋高中校長賴春錦表示，現在確實有家長比較擔心，不在九宮格內也請防疫假，學校也都會准假，只不過須注意若請假超過三分之一被扣考，恐拿不到該科學分。賴表示，目前校園確診者主因為家戶感染，學生間互相傳染比例較少，認為若學生身體不適、家中有人確診，就應立即請假，減緩傳播風險。

另外，賴春錦也說，雖然有線上學習輔助，但學生一下子線上，一下子實體上課，不只影響學習品質，學習狀況也無法像實體課程那般掌握。

新北福和國中校長范筱蓉則說，目前學校採分流制，有疑慮的家長都能請防疫假，學校也提供200多部平板供家境較困難的學生居家學習，若段考想請防疫假也沒問題，學校會安排補考，就算不參加補考也會有其他多元評量機制，讓學生安心。此外，面對即將登場的會考，福和國中的國九學生今開始居家學習，採線上授課。

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