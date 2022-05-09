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國中生也要具備勞權意識 新北勞權種籽師資培訓營開課

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北國中勞權課程種籽師資培訓營今開課，勞工局長陳瑞嘉親自主持線上開訓典禮。圖／勞工局提供
新北國中勞權課程種籽師資培訓營今開課，勞工局長陳瑞嘉親自主持線上開訓典禮。圖／勞工局提供

新北市勞工局長陳瑞嘉今日上午主持「國中勞權課程種籽師資培訓營」開訓典禮，來自新北轄內18所完全中學的教師代表，透過精采生動的線上示範教學，積極吸收做準備、學習。後續勞工局將與教育局攜手，於6月開始從完全中學9年級學生做為試辦對象。

勞工局訂下「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡」以及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」3大目標，提早讓國中生也能建立勞動知能。

陳瑞嘉表示，勞權意識逐漸高漲，教育部終於將勞動教育納入「108課綱」，但新北市早於102年就首創「新北高中職勞權課程」，透過小班制教學，致力在高中職扎根勞動意識。在勞動教育推行第11年之際，更決定擴大辦理，從高中職進一步向下延伸至國中。

陳瑞嘉解釋，考量新北18所完全中學已有豐富的高中職勞權課程辦理經驗，並具備種籽教師群可協助授課，因此優先選為試辦學校，並以國中部9年級學生為試辦對象，擴大調派教師參與培訓或回流教育。今年將作為「試辦年」，期待收集各種反饋意見並參考修正，明年再於100所國民中學全面推動「新北國中勞權課程」。

勞工局表示，為了籌備國中勞權課程教材，他們半年前就超前部署，從既有的高中職勞權課程編輯委員會，力邀陽明交大科法所副教授邱羽凡、全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、桃子腳國民中小學主任蔡宜芳、泰山高中教師管恆華等4位編委，歷經半年的共同討論、不斷編修而成。

教材以「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡」以及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」為主要教學目標，並兼及「宣導求職防騙」，提升同學對職場勞動權利與工作倫理的瞭解，同時避免青年同學打工或求職，遭受雇主不法對待。

勞工局指出，為了推動「高中職勞動權益課程」，11年下來累計培訓超過1606人次的勞權種籽教師，並有超過28萬名同學受惠。112年勞動教育版圖預計將擴大至164所國中、高中職學校，每學年入班約1200班，預期超過3萬9000名同學可受到勞權意識啟迪。

勞工局

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