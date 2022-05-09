屏縣師生累計確診617人 屏北高中兩次全校暫停實體課程

教育部宣布停課新制，本周面臨新舊制轉換，國立屏北高中在此波疫情，全校兩次暫停實體課程，這波暫停實體課程，校方仍以舊制為主，學校在5月6日防疫專業小組決議，維持學校運作量能，5月9日到11日，線上同步與非同步教學，6日晚間通報國教署備查，5月12日恢復實體課程，學校期中考如常舉行。

教育部規定新制從5月8日實施，屏北高中指出，學校在5月6日決議，仍依照舊制運作，不受停課新制影響；第二次全校暫停實體課程，學生有8人、老師1名確診，匡列145人，學生搭乘校車，同處密閉空間超過15分鐘。

疫情來的又急又快，學校快速應變，屏北高中指出，此波疫情學校在5月5日晚間9點接獲，一路忙到凌晨12點，緊急疫調，匡列出需被隔離學生，決定6日全校停課，6日召開校內防疫專責小組會議後，考量影響全校三分之一班級，停止實體授課，決定9日到11日線上同步與非同步教學，6日晚間通報國教署備查。

教育部在7日突宣布停課新制，讓國高中端學校措手不及，據了解，學務主任群組亂成一團，大家對新制解讀定義不同。屏北高中指出，針對國教署提供的新制規定、ＱＡ提到，5月7日前防疫決議適用舊制。學校在5月6日做出決議，報國教署備查。

屏北高中指出，學校這波停課從5月9日到11日，12、13日是學校期中考，期中考如常舉行。

屏縣教育處指出，屏東縣8日新增79名確診師生（75名學生、4老師），累計至今確診師生人數617人（577生、40師）。