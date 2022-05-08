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台中市不甩「九宮格」停課新制 教部：會再進一步了解

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台中市長盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。圖／台中市政府提供

教育部停課新制自5月8日零時起實施，雖有彈性讓各縣市能在過度期新舊制並行，已有縣市決定直接跟進、提早復課；卻也有縣市不甩國高中「九宮格」停課原則，只要同班有學生確診，就全班停課三天，中央地方再度不同調。

教育部對此表示，若地方政府採取不同措施，需與教育部應變小組討論研商。有關台中市府相關規畫，會再進一步了解。

有別於過往「3+4」居隔政策，師生必須等到第八天才能返校上課。教育部昨天改以確診個案為核心，國小與幼兒園若班級內有師生確診，暫停實體課程三天；國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天。另外，中小學只提供一劑公費快篩，確保學生是「陰性」才返校。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，學校現在最缺的就是快篩劑，昨起適用新政策，確診班級暫停三天發一劑快篩，部分學校將夾雜在新、舊制之間，有些舊的甚至還沒得發，新的又要求三天內要發放，實在有些難為。

台北市則視各校狀況採納新制，卻也導致部分學校原本要停課至下周二、三，明天必須「提早」復課。台北市某國小校長提到，配合新制，明天只剩下個位數班級停課，今天也緊急發放快篩劑給提前復課的班級。

不過台中市卻未打算跟進中央新制，台中市長盧秀燕今天表示，全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前兩日內」曾到校上課，全班暫停實體課程三天，國小、國中、高中實施線上教學，形同不甩中央「九宮格」政策；幼兒園則直接停課。

為避免過度停課造成家長負擔，保障學生受教權，教育部今年4月中旬成立「暫停實體課程實施應變小組」。教育部表示，若地方政府要採取不同措施，需隨時與教育部應變小組討論研商。有關台中市政府相關規畫，將進一步了解。

教育部 停課

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