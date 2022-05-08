忙防疫、代課代不完 教師吃不消：學校快變衛生所

儘管教育部宣布國高中不再全班停課，改採確診者座位旁九宮格的學生防疫假3天，但在教學現場仍有不少老師喊苦，有老師反映代課代不完，還要協助許多居家調查工作、不斷回覆家長問題，人仰馬翻。教師團體對此呼籲，建議市府應盡速增補臨時人力，讓學校回到教育本業。

「從疫情開始以來，整個教學群組都炸鍋了！」1名桃園教師表示，校園疫情不斷蔓延，不只孩子會確診，老師也會確診，一旦有這些狀況，就要安排代課老師，儘管政府有給代課老師、合作教師鐘點費，但現在還敢入校協助代課的教師已銳減一半，甚至有些學校婉拒外頭的合作教師，造成還在校內的老師們有代不完的課。

這名教師也說，有學生居隔完了沒拿到居隔單，也沒拿到快篩劑，學校則快變衛生所，要開居隔單、做疫調，還要分裝快篩劑，整備關懷包、相當忙亂，常忙到晚上11、12點還在聯繫、處理事情，日復一日，感覺沒有停歇的一天。

桃園市教師會表示，只要有老師確診，任課班級便須找代課老師協助，教學組只能疲於奔命，調派課務，只求課程不開天窗，而正常出勤的教師不斷增加代課量，豈能奢求教學品質？學生受教權益大大受到影響。

桃園市教師會表示，以桃園市為例，學校要匡列居隔者、開列居隔通知書、領取分裝分送快篩等防疫物資、隨時回報各項疫情數據、每天2通關懷電話、並要隨時回答家長各項問題，即便全體動員也難以消化。

桃園市教師會說，緊急狀況下，可彼此互相支援，但不應視之理所當然，建議市府除應盡速、彈性增補臨時人力，讓學校回歸教學；也應加強各單位間的橫向聯繫，避免基層將精力浪費在提供各處室所要資料上；另學校非必要評鑑也應一律取消或延後到下學期再辦理。