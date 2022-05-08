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國高中只確診「九宮格」防疫假 網怒：當大家木頭人？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「九宮格」消息讓師長群組炸鍋，更湧入教育部的官方臉書，以及教育部長潘文忠的粉絲專頁「洗版」。記者趙宥寧／翻攝
「九宮格」消息讓師長群組炸鍋，更湧入教育部的官方臉書，以及教育部長潘文忠的粉絲專頁「洗版」。記者趙宥寧／翻攝

教育部昨天放寬校園防疫措施，國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕可防疫假、停止到校三天。有家長質疑，「病毒只會在九宮格傳？大家都木頭人？」、「體育課一起搶球就不算密切接觸？」；也有教師說，班級經營的潛規則，會盡可能在九宮格座位安排相對陌生的同學坐在一塊，否則若「好朋友」上課互動太熱烈，也會影響班級秩序。

教育部昨宣布，即起取消原三分之一班級以上有確診者、密切接觸者全校停課規定，改以確診個案為核心，國小與幼兒園若班級內有師生確診，暫停實體課程三天；國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天。

這項消息讓師長群組炸鍋，更湧入教育部的官方臉書，以及教育部長潘文忠的粉絲專頁「洗版」。有網友留言指他有三個小孩，分別高中、國中、小學，「國高中生這年紀你匡九宮格，你確定嗎？ 你高中國中時期沒朋友的嗎？」國小生停課三天而已，是要孩子承擔多少結果？

也有網友質疑，孩子們都是不會移動的木頭人嗎？為什麼一定要堅持實體教學？嫌確診者還不夠多？嫌前線醫護人員還不夠累？不怕醫療量能崩潰？呼籲全面實施線上教學；也有人質疑，「原來病毒只會在九宮格內傳」、「孩子下課會玩在一起的」。

一位不具名國中教務主任也說，為了避免班級秩序混亂，往往九宮格座位內的同學彼此都不算太熟，避免「好朋友」坐在一起，上課會太過於躁動。不過一到下課時間，全班就會打成一片，午餐時間、體育課、分組課程時間也難確保學生都做好防疫。

只將確診者九宮格同儕列入防疫假標準的依據為何？教育部主任秘書廖興國昨天說，只用於中學生，在於中學生已可接種疫苗、有覆蓋率，因此只針對確診者鄰近學生做匡列，也是依照指揮中心專家評估建議進行。

再者，有鑒於學生仍會跨班、跨年級互動，廖興國說，建議學生口罩仍要戴好，不要拿下口罩互動超過15分鐘，如果學生都能戴好口罩，應能免除感染疑慮。

也由於教育部今天宣布取消「全校三分之一或班級實施暫停實體課」規定。廖興國也說，雖然規定取消，但學校仍可考量運作量能，譬如若學校出現大量確診者、且隔離者多為教師，學校課務運作上有困難。

國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天。分組作業示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天。分組作業示意圖，非新聞當事人。本報資料照片


教育部 口罩

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